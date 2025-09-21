Dica: combine estas ferramentas de IA para nunca ter de pagar por uma subscrição

A proliferação de ferramentas de inteligência artificial (IA) trouxe consigo um aumento nos custos de subscrição. No entanto, é possível aceder a tecnologia de ponta sem gastar um único cêntimo: basta combinar estrategicamente os melhores serviços gratuitos disponíveis para cada tarefa específica.

1️⃣ ChatGPT para brainstorming e criatividade

Recentemente, a OpenAI tornou os seus modelos mais avançados, como o GPT-5, acessíveis aos utilizadores do plano gratuito do ChatGPT. Esta mudança permite que qualquer pessoa utilize a tecnologia de ponta da empresa sem custos associados.

Embora existam limites de utilização diária, estes são bastante generosos e adequados para a maioria das necessidades casuais. Se notar uma quebra na qualidade das respostas, poderá ter atingido o limite, sendo a subscrição uma opção a considerar para uso intensivo. Ainda assim, para a maioria dos utilizadores, o plano gratuito é mais do que suficiente.

O grande trunfo do modelo atual é a sua capacidade multimodal e unificada. O ChatGPT decide autonomamente qual a melhor versão para responder ao seu pedido, o que elimina a confusão entre diferentes versões do modelo.

Seja para escrever um texto académico, gerar ideias para publicações em redes sociais, analisar documentos, escrever código ou até criar imagens, o ChatGPT funciona como uma ferramenta central e versátil para quase qualquer tarefa criativa.

ChatGPT

2️⃣ GitHub Copilot para programação com IA

Para programadores, o GitHub Copilot oferece um plano gratuito extremamente útil para o Visual Studio Code. Este plano inclui 2000 conclusões de código por mês e 50 pedidos de chat, o que se traduz numa média de 80 conclusões de código por dia útil - um volume mais do que suficiente para projetos pessoais e aprendizagem.

O plano gratuito dá acesso a uma variedade de modelos de IA de empresas como a OpenAI, Google e Anthropic, garantindo respostas de alta qualidade sem qualquer custo. Não existem períodos de teste ou necessidade de cartão de crédito; basta uma conta GitHub para começar a utilizar.

Disponível como uma extensão para o VS Code, um dos editores de código mais populares do mundo, o Copilot tem consciência de todo o projeto, podendo trabalhar com múltiplos ficheiros em simultâneo. É possível gerar projetos inteiros, obter exemplos de código ou criar estruturas de repositório em minutos, apenas com instruções de texto.

Adicionalmente, estudantes, professores e responsáveis por projetos open-source populares podem qualificar-se para a versão Copilot Pro gratuitamente, um dos melhores benefícios disponíveis na área da tecnologia.

GitHub Copilot

3️⃣ Perplexity para pesquisa com fontes

Quando a tarefa exige pesquisa aprofundada e verificação de factos, o Perplexity destaca-se como uma das melhores ferramentas do mercado. Funciona como um motor de pesquisa conversacional que cita claramente as suas fontes, fornecendo informação atualizada e em tempo real.

O plano gratuito é bastante bom: oferece pesquisas básicas ilimitadas, cinco pesquisas "Pro" por dia e a capacidade de anexar até três ficheiros diários para análise. Para a maioria das necessidades de pesquisa, verificação de factos ou resumo rápido de documentos, esta oferta gratuita é mais do que suficiente.

A única desvantagem é que, no plano gratuito, a ferramenta escolhe automaticamente o modelo a utilizar, que pode incluir opções como Sonar, Claude Sonnet 4.0, GPT-5, entre outros. Ocasionalmente, a escolha automática pode não ser a ideal, resultando em respostas menos otimizadas.

Perplexity

4️⃣ Leonardo.AI para geração de imagens

No campo da geração de imagens, o Leonardo.AI é uma das plataformas online mais versáteis. O seu plano gratuito oferece 150 "tokens" diários, que podem ser renovados a cada 24 horas. Com este saldo, é possível gerar até 25 imagens de 1184x672 (formato 16:9) utilizando o modelo mais eficiente, o Flux Schnell.

A plataforma disponibiliza vários modelos, e o custo em tokens varia entre eles. O modelo Flux Schnell é o mais económico, com um custo de seis tokens por imagem. Esta estrutura permite "prototipar" e experimentar diferentes prompts com um modelo mais barato antes de investir mais tokens num modelo de maior qualidade para o resultado final.

O Leonardo.AI inclui ainda uma funcionalidade de otimização de prompts baseada em IA e uma vasta gama de estilos predefinidos. É uma ferramenta excelente para criar, sem qualquer custo, desde thumbnails para o YouTube a logótipos para empresas.

Leonardo.AI

5️⃣ FlexClip para criação de vídeo

O FlexClip é uma plataforma online que combina um editor de vídeo completo com um arsenal de ferramentas de IA. O plano gratuito permite exportar vídeos em 720p HD, gerir até 12 projetos, criar vídeos com até 10 minutos de duração e utilizar um vídeo e áudio de stock por projeto.

Adicionalmente, oferece até 10 utilizações gratuitas das suas ferramentas de IA, que incluem um gerador de vídeos e um guionista de IA. Estas duas ferramentas funcionam em conjunto, permitindo criar um guião a partir de um simples prompt e, de seguida, convertê-lo num vídeo. É importante notar que os vídeos gerados consistem, na sua maioria, numa sequência de imagens de IA com uma narração de voz sintética.

Caso necessite de mais utilizações das ferramentas de IA, o FlexClip opera com um sistema de créditos que podem ser adquiridos separadamente, sem necessidade de uma subscrição mensal.

FlexClip

🕵️ Ollama para uma IA local e privada

Para quem procura controlo total e privacidade absoluta, o Ollama está entre as melhores opções. Esta ferramenta permite executar poderosos modelos de IA open-source diretamente no seu computador, de forma totalmente gratuita e offline. Sem limites de utilização, sem ligação à Internet e sem que os seus dados saiam da sua máquina.

Com o Ollama, pode executar modelos como o Llama 3, Mistral, ou Gemma3, desde que o seu hardware cumpra os requisitos. A configuração é surpreendentemente simples e rápida. Pode ver como fazê-lo aqui.

A interface é a linha de comandos, e funcionalidades como histórico de conversas ou o envio de ficheiros não estão disponíveis de forma nativa. Apesar destas limitações, o Ollama é uma ferramenta bastante boa para quem deseja explorar a IA sem restrições.

Ollama

