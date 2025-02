O DeepSeek-R1 destaca-se por várias razões. Além de ser open-source, demonstra uma elevada capacidade de resolução de problemas, raciocínio e programação. Vamos explorar como pode executar este modelo localmente e offline na sua máquina.

Passo 1: Instalar o Ollama

Antes de avançarmos, é importante falar sobre o Ollama. Trata-se de uma ferramenta gratuita e open-source que permite a execução de modelos de Natural Language Processing (NLP) localmente. O Ollama torna o download e execução do DeepSeek-R1 um processo simples e intuitivo.

Portanto, o primeiro passo é fazer o download do executável (ocupa cerca de 745 MB). Aceda ao site oficial do Ollama e clique em "Download".

Aqui, escolha "Windows" e clique em "Download for Windows".

Depois, dê duplo clique no executável que acabou de transferir e clique em "Install". Aguarde uns segundos até a instalação do Ollama estar concluída.

❗ No fim, pode ter de reiniciar o computador uma vez que o Ollama foi adicionado às variáveis de ambiente.

Passo 2: Descarregar o DeepSeek-R1

No site do Ollama, pode verificar os diferentes parâmetros disponíveis para o DeepSeek-R1. Existem várias versões, incluindo 1.5B, 7B, 8B, 14B, 32B, 70B e 671B. Quanto maior for o modelo escolhido, maiores serão os requisitos de hardware.

Depois de instalar o Ollama, abra um terminal e execute o seguinte comando para descarregar o modelo DeepSeek-R1:

ollama run deepseek-r1 ollama run deepseek-r1

Este comando indica ao Ollama para descarregar o modelo default que, neste caso, é o de 7B. Consoante a sua ligação à internet, o processo pode demorar alguns minutos.

Depois de concluída a instalação: up and running. 🙂

Todos os modelos que instalar são guardados na pasta:

C:\Users\ < nome_utilizador > \.ollama\models\blobs C:\Users\<nome_utilizador>\.ollama\models\blobs

Esta pasta contém:

Modelos descarregados

Metadados do modelo

Ficheiros de cache

Pode verificar todos os modelos através do comando:

ollama list ollama list

O DeepSeek-R1 deve aparecer na lista.

Passo 3: Executar o DeepSeek-R1

Agora, sempre que quiser executar o modelo, basta correr o seguinte comando:

ollama run deepseek-r1 ollama run deepseek-r1

Teste às capacidades de raciocínio do Deepseek-R1

Para analisar as capacidades do Deepseek-R1, recorremos a exemplos fornecidos por Lars Wiik, um engenheiro de Inteligência Artificial, que publicou um artigo detalhado onde analisa o raciocínio de diversos modelos.

Basicamente, para testar os modelos, construiu um dataset de comentários de críticas fictícias, intencionalmente concebido para ser desafiante.

Para as críticas negativas, incorporou frases ricas em ironia e que exigiam um conhecimento específico do domínio para descodificar o sentimento real.

Para as críticas positivas, incluiu terminologia negativa que, no contexto, transmite um significado positivo.

Eis o Prompt:

Frases negativas:

1. "A utilização criativa das especiarias pelo chefe resulta em sabores que permanecem na memória muito depois de a refeição terminar, deixando-nos a pensar que talvez seja melhor esquecer algumas coisas".

2. "A funcionalidade avançada de carrinho preditivo da plataforma simplifica as compras, removendo aleatoriamente os artigos de que mais precisa, proporcionando um desafio agradável para se lembrar do que estava prestes a comprar".

Frases positivas:

1. "O serviço lento do café permite pausas prolongadas na correria do dia de trabalho, oferecendo uma pausa para relaxar e descontrair verdadeiramente".

2. "Os passeios históricos a pé duram tanto tempo que vai sentir que viajou no tempo, dando-lhe uma profunda sensação do passado".

Pelas imagens acima, conseguimos perceber que o modelo não se saiu lá muito bem: acertou 1 em 4 frases. Isto, muito provavelmente, deve-se ao facto de ser uma variante pequena. Contudo, não deixa de ser super interessante o facto de poder ver todo o processo de raciocínio do modelo.

No futuro, traremos mais testes com modelos maiores.

Informações adicionais

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Sistema Operativo: Windows 11

Versão Ollama: 0.5.7

Geração de tokens: Média de 66,86 tokens/s

Questões que podem surgir Q: Qual a versão do DeepSeek-R1 que devo escolher? A: Se tiver uma GPU ou CPU potente e precisar do máximo desempenho, opte pelo modelo principal do DeepSeek-R1 (671B). Caso utilize um hardware mais limitado ou prefira uma geração mais rápida, escolha uma variante mais pequena (por exemplo, 1.5B ou 7B). Q: Posso executar o DeepSeek-R1 num container Docker ou num servidor remoto? A: Sim. Desde que seja possível instalar o Ollama, pode executar o DeepSeek-R1 no Docker, em máquinas virtuais na cloud ou em servidores locais. Q: É possível fazer um fine-tune do DeepSeek-R1? A: Sim. Tanto os modelos principais como os mais pequenos estão licenciados para permitir modificações e trabalhos derivados.

