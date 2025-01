DeepSeek em perigo? Fora das lojas de apps em Itália e futuro na Europa em dúvida

A história de DeepSeek é ainda muito curta. A nova Inteligência Artificial vinda da China tornou-se a mais utilizada rapidamente, surpreendendo gigantes como a OpenAI. Este sucesso levantou suspeitas e dúvidas e agora acabou por ser removido em Itália. A dúvida é o que acontecerá no resto da Europa.

DeepSeek na Europa em risco?

A app DeepSeek foi removida das lojas Google e Apple. No entanto, e por agora, a medida afeta apenas os utilizadores em Itália. Esta app ainda está disponível para download nos restantes países da Europa, tanto na Play Store como na App Store.

A DeepSeek não fez declarações públicas sobre o assunto. O desaparecimento ocorre menos de 24 horas após a agência italiana de proteção de dados ter declarado a intenção de “procurar respostas” da empresa chinesa. Quer dados sobre a forma como obtém e utiliza os dados dos utilizadores. Tudo indica que o bloqueio foi realizado antecipando uma possível penalização ou multa.

A recolha de dados dos utilizadores é uma das grandes críticas que o DeepSeek tem recebido no seu curto período de vida. A aplicação caracteriza-se por oferecer acesso à Inteligência Artificial ao mesmo nível dos melhores modelos ChatGPT, mas ao contrário da aplicação OpenAI, oferece este desempenho de forma totalmente gratuita e sem necessidade de subscrição.

Fora das lojas de apps em Itália

No entanto, a armadilha do DeepSeek está nos termos de utilização que o utilizador deve aceitar para utilizar a app ou site. Estes dão permissão à empresa para obter e gerir os dados que introduz no serviço. A DeepSeek não só se reserva o direito de utilizar estes dados, como também pode oferecê-los a parceiros de negócio, ou seja, pode vendê-los a terceiros.

As dúvidas do regulador italiano eram se estes mecanismos cumprem o regulamento de proteção de dados, obrigatório na União Europeia. Para isso indicou que queria saber exatamente quais os dados pessoais que estavam a ser armazenados, de onde provinham e para que fins estavam a ser armazenados. A DeepSeek teve 20 dias para resolver estas questões antes de enfrentar possíveis sanções.

Esta não é a primeira aplicação de Inteligência Artificial que acaba por ser expulsa de Itália. Em 2023, o ChatGPT foi temporariamente banido do país pelos mesmos motivos, devido a dúvidas sobre como geria os dados dos utilizadores. Um ano depois, o organismo italiano determinou que o ChatGPT violou de facto a privacidade do utilizador, embora o serviço esteja novamente disponível no país.