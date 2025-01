Como usar já o DeepSeek, o maior rival do ChatGPT

Por estes dias não se fala de outra coisa! A China quer liderar a área da Inteligência Artificial e os Estados Unidos tremeram com o anúncio do DeepSeek, o grande rival do ChatGPT. Com muito menor investimento, a empresa chinesa (também designada de DeepSeek), desconhecida até agora, criou um super modelo de inteligência artificial. Saiba como começar já a usar o DeepSeek.

Segundo o próprio DeepSeek, "a DeepSeek é uma empresa de tecnologia que se dedica ao desenvolvimento de inteligência artificial (IA) e soluções avançadas de software. Está focada em criar sistemas de IA que possam ser aplicados em diversas áreas, como processamento de linguagem natural, análise de dados, automação e outras tecnologias inovadoras. A DeepSeek procura oferecer ferramentas e plataformas que ajudem empresas e desenvolvedores a implementar IA de forma eficiente e acessível, impulsionando a transformação digital e a inovação em diferentes setores".

Há várias diferenças entre o DeepSeek e o ChatGPT. Começando pelo investimento, se o ChatGPT com o GPT-4o foram necessários investir cerca de 100 milhões de dólares, a "solução chinesa" custou pouco mais de 6 milhões. Segundo as informações, foram apenas necessários 2000 chips para criar um poderosíssimo modelo de inteligência artificial. O estudo da ferramenta DeepSeek foi publicada online e tem apenas 22 páginas.

De referir também que o DeepSeek foi treinado com cerca de 15 tera tokens de palavras (ou seja, 15 biliões de palavras). Se um humano tivesse de ler todas estas palavras, e se o fizesse 24h por dia, precisaria de 100 mil anos para ler tudo. Impressionante!

Como usar já o DeepSeek?

A utilização do DeepSeek é muito simples e semelhante a outras plataformas. Para tal basta que aceda aqui. Em seguida carregue em Start Now ou descarregue a app.

O próximo passo é a autenticação no serviço. Se tiverem já conta na Google, podem sempre usar as credenciais de acesso, em vez de criarem uma nova conta.

Depois é só começar a usar. Tal com o ChatGPT, é perguntar que o DeepSeek responde.

Dos testes que temos vindo a realizar, a plataforma do DeepSeek tem estado lenta, certamente devido à enorme procura e uso da plataforma.

DeepSeek