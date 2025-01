Imagens poderão denunciar o novo elétrico Mercedes-Benz CLA… será?

A Mercedes-Benz está há algum tempo a testar várias tecnologias que colocarão a marca ainda mais na linha da frente da eletrificação. Possivelmente, pelas ruas do Porto, poderá ter sido detetado o novo elétrico Mercedes-Benz CLA... será?

Tal como temos visto nos últimos anos, a nova cadeia cinemática elétrica da Mercedes-Benz incorpora muitos anos de excelência. A unidade de propulsão elétrica (Electric Drive Unit - EDU 2.0) dos próximos modelos MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) totalmente elétricos representa a primeira manifestação de uma nova geração de veículos elétricos da Mercedes-Benz.

Tal como tem sido veiculado, o modelo que vai estrear esta plataforma é o novo Mercedes-Benz CLA totalmente elétrico, que tem chegada ao mercado já neste ano de 2025.

Inspiração na cadeia cinemática do VISION EQXX

Para além da nova arquitetura MMA, a nova geração, irá também incorporar a tecnologia da cadeia cinemática do VISION EQXX, com sistema de 800 V e inversor de carboneto de silício (SiC).

Segundo a marca alemã, a nova viatura elétrica compacta, desenvolvida inteiramente pelos engenheiros da Mercedes-Benz, tem uma potência de 272cv e está equipada com um motor síncrono de excitação permanente (PSM) no eixo traseiro e com um inversor SiC para uma utilização eficiente da energia.

Relativamente aos modelos 4MATIC, estes dispõem adicionalmente de um motor no eixo dianteiro, com 109cv de potência, que está equipado igualmente com um inversor SiC.

Possivelmente um exemplo desta engenharia estará já a circular pelas estradas da Europa, mais concretamente em Portugal.

Consumos de referência

O resultado é que a cadeia cinemática elétrica, tal como demonstrado no Concept CLA, visa uma autonomia WLTP superior a 750 km. Com um consumo de energia de apenas 12 kWh/100 km, o Concept CLA seria o “carro de um litro” da era elétrica.

Com uma eficiência de 93%, em viagens mais longas, também oferece uma autonomia excecional no dia a dia. A caixa de duas velocidades na transmissão principal no eixo traseiro não só aumenta a eficiência, como também permite um desempenho de condução extremamente dinâmico.

Em matéria de carregamento, a Mercedes-Benz utiliza pela primeira vez uma arquitetura de um sistema elétrico de 800 V. Em conjunto com a versão da bateria de maior capacidade, esta configuração permite um carregamento DC de alta potência de até 320 kW. No Concept CLA, isto corresponderia a uma autonomia de até 300 km em apenas 10 minutos de carregamento.

O seu foco na eficiência do tempo já valeu a um protótipo de produção próximo do CLA um recorde de condução bem-sucedido. De facto, um modelo de pré-série percorreu exatamente 3717 km em 24 horas em Nardò (no sul de Itália), batendo o recorde da pista. Agora, os testes parece estar a ser feitos nas estadas do nosso país.