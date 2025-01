Putin quer que a Rússia coopere com a China no domínio da IA

O Presidente Vladimir Putin ordenou ao Governo da Rússia e ao maior banco do país, o Sberbank, que cooperem com a China no domínio da Inteligência Artificial (IA).

Ao Governo russo e ao Sberbank, Putin disse que está a liderar os esforços de IA da Rússia, de modo a "assegurar uma maior cooperação com a República Popular da China na investigação e desenvolvimento tecnológico no domínio da IA".

As instruções do Presidente russo foram publicadas no site do Kremlin, na quarta-feira, três semanas após ter anunciado que a Rússia iria associar-se aos BRICS e a outros países para desenvolver a IA.

Segundo a Reuters, as sanções ocidentais destinadas a restringir o acesso da Rússia às tecnologias de que necessita para sustentar a sua guerra contra a Ucrânia levaram a que as principais fabricantes mundiais de microchips suspendessem as exportações para o país, limitando largamente as suas ambições em matéria de IA.

De facto, em 2023, German Gref, diretor-executivo do Sberbank, reconheceu que as unidades de processamento gráfico, os microchips que sustentam o desenvolvimento da IA, eram o hardware mais complicado para a Rússia substituir.

Desta forma, estabelecendo parcerias com países não ocidentais, a Rússia procurará desafiar o domínio dos Estados Unidos numa das tecnologias mais promissoras e cruciais da atualidade.

No dia 11 de dezembro, Putin disse que uma nova AI Alliance Network reuniria especialistas dos BRICS e de outros Estados interessados.

Atualmente, a Rússia ocupa o 31.º lugar de 83 países em termos de implementação, inovação e investimento em IA no Índice Global de IA da Tortoise Media, com sede no Reino Unido. O país está, portanto, muito atrás dos Estados Unidos e da China, bem como de outros membros do BRICS, como a Índia e o Brasil.

