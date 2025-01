Rússia quer independência tecnológica: está a fabricar as suas próprias consolas de jogos

A Rússia tem vindo, gradualmente, a afastar-se da tecnologia ocidental, procurando desenvolver as suas próprias soluções tecnológicas. Um dos mais recentes esforços nesse sentido envolve o setor dos videojogos: está a desenvolver uma consola nacional.

Rússia quer afastar-se da tecnologia ocidental

No dia 25 de Dezembro, Anton Gorelkin, Vice-Presidente da Comissão de Política de Informação da Duma Estatal, revelou que o Ministério da Indústria e Comércio está a trabalhar no desenvolvimento de uma consola de videojogos nacional.

Segundo informações divulgadas pelo TechSpot, este dispositivo teórico será equipado com um processador Elbrus e funcionará com os sistemas operativos Aurora ou Alt Linux, ambos derivados russos do popular Linux.

O processador Elbrus, desenvolvido pelo Centro de Tecnologias SPARC de Moscovo, foi inicialmente projetado para aplicações de defesa, infraestruturas críticas e outras áreas estratégicas. Contudo, em termos de desempenho, está longe de competir com os processadores produzidos por gigantes como Intel, AMD ou Arm, e não alcançará os níveis de potência das consolas PS5 ou Xbox.

Apesar destas limitações, Gorelkin salientou que o objetivo da consola não é correr adaptações de jogos antigos, mas sim suportar "produtos de videojogos nacionais". Isto implica a necessidade de uma comunidade de desenvolvimento local capaz de criar jogos específicos para este ecossistema.

Consola Fog Play: uma abordagem ao cloud gaming

Além da consola baseada no processador Elbrus, outro projeto em desenvolvimento é o Fog Play, um dispositivo focado em jogos na nuvem. Este sistema permite que utilizadores com computadores de alto desempenho os aluguem a proprietários de dispositivos Fog Play, permitindo jogar através de streaming. Embora seja uma abordagem diferente, também faz parte da estratégia da Rússia para reduzir a dependência de soluções ocidentais.

Os esforços para criar estas consolas fazem parte de um plano mais abrangente da Rússia para alcançar a soberania tecnológica. Desde a invasão da Ucrânia e as consequentes sanções impostas pelo Ocidente, o país tem investido intensamente em soluções próprias.

Um exemplo é a adoção do sistema operativo Astra Linux em computadores de governos, serviços de inteligência, forças armadas e até instituições de ensino. Em paralelo, a Rússia está a desenvolver o Multiscanner, uma plataforma alternativa ao VirusTotal, propriedade da Google, para proteger-se de possíveis infiltrações por parte do governo dos EUA.

Apesar destes avanços, a Rússia continua dependente da tecnologia chinesa. Os smartphones e outros dispositivos eletrónicos fabricados na China são amplamente utilizados no país. Além disso, a tecnologia de uso dual chinesa continua a ser exportada para a Rússia, apesar de as mesmas exportações terem sido restringidas para os Estados Unidos.

