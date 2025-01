Há ainda muito para perceber sobre este caso, mas uma Cybertruck da Tesla explode em frente ao Trump Hotel em Las Vegas. O resultado foi uma morte e vários feridos em resultado de um incêndio seguido de uma explosão de uma pickup da Tesla. O FBI já está a investigar o caso, como sendo uma questão de um possível ato terrorista.

Um incidente abalou a cidade de Las Vegas, quando uma Cybertruck da Tesla explodiu em chamas em frente ao Trump International Hotel, resultando num morto e sete feridos. O FBI juntou-se à investigação, tratando o caso como um possível ato terrorista, dadas as circunstâncias e a proximidade temporal com o ataque em Nova Orleães, no mesmo dia.

Vídeos captados por testemunhas mostram o veículo parado em frente ao hotel quando, repentinamente, explode numa bola de fogo. O xerife do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, Kevin McMahill, manifestou a perplexidade das autoridades face a este incidente, destacando a necessidade de investigar a fundo as causas da explosão.

Elon Musk, CEO da Tesla, afirmou numa publicação no X que a explosão não estava relacionada com a Cybertruck em si. Segundo Musk, os dados de telemetria do veículo indicam que a causa foi “fogo de artifício muito grande e/ou uma bomba carregada na carroçaria da Cybertruck alugada”. Esta declaração levanta questões sobre a segurança do veículo e a possibilidade de ter sido utilizado como alvo ou ferramenta para um ataque.

As autoridades encontraram uma pessoa morta dentro da Cybertruck e sete pessoas sofreram ferimentos ligeiros. O agente especial responsável pelo FBI em Las Vegas, Jeremy Schwartz, confirmou que a agência está a mobilizar recursos para investigar o incidente e determinar as motivações por detrás do ataque.

Este incidente ocorreu poucas horas depois de um ataque em Nova Orleães, onde um homem atropelou uma multidão com um camião, matando pelo menos dez. O FBI também investiga este caso e encontrou um potencial dispositivo explosivo no veículo utilizado.

A explosão em Las Vegas gerou preocupações sobre a segurança em locais públicos e a possibilidade de novos ataques. As autoridades estão a tomar precauções extra para garantir a segurança da comunidade, enquanto a investigação procura esclarecer as circunstâncias e os responsáveis ​​por este ato de violência.