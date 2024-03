A Tesla tem procurado alargar a sua presença em novos locais, levando não apenas os seus carros mas também as suas linhas de produção. A conhecida Gigafactory é o expoente máximo da marca e do que esta consegue preparar. Agora, e segundo informações reveladas, a Tesla estará em negociações para construir camiões ou carrinhas elétricas em Itália.

Tesla parece estar a olhar para Itália

Para além dos seus carros e da Cybertruck, a Tesla está também a apostar numa área que diversificará a sua oferta. Falamos do Semi, o camião que a marca americana já revelou que toma lentamente conta das estradas nos EUA, com muitas marcas a optarem por estas propostas elétricas.

Ainda limitado aos EUA, o Semi poderá dentro em breve ser trazido para outros mercados. A Tesla segue esta filosofia há alguns anos, testando primeiro as suas propostas no seu marcado natal e alargado depois lentamente a outros países. Esse cenário poderá ser uma realidade em breve, segundo informações que foram agora reveladas em Itália.

Segundo algumas fontes industriais, o Ministério dos Negócios e do Made in Italy (Mimit) aprofundou nas últimas semanas o diálogo com um possível novo fabricante automóvel, mas a novidade é que os contactos mais sérios seriam com a Tesla de Elon Musk para uma possível produção de camiões e/ou carrinhas elétricas, linha ainda em planeamento e, portanto, não de automóveis.

Irá construir camiões ou carrinhas elétricas

Do que revelado pela imprensa local, a Tesla está supostamente em negociações com o governo italiano para construir camiões ou carrinhas elétricas no país. Esta informação surge cerca de um mês depois dos primeiros rumores surgirem sobre a construção de uma Gigafactory em Itália.

Desta vez, e do que o Il Sole 24 Ore revelou, o governo italiano continuou as negociações com a Tesla nas últimas semanas. Desta vez, a informação vai mais longe e afasta a possibilidade de serem construídos carros da marca. O que é revelado aponta para a produção de "camiões e/ou carrinhas elétricas".

Continuam ainda muitas dúvidas no ar

Deste novo rumor não fica claro o que é está a ser apontado como "camiões e/ou carrinhas elétricas". Não existem planos conhecidos para a chegada do Semi à Europa e a Cybertruck provavelmente não poderá circular nas estradas da Europa. Fica assim a dúvida sobre o que estará a ser preparado.

Há ainda a questão de a marca estar a preparar a chegada de uma carrinha ao mercado. A Tesla nunca revelou planos claros para ter uma proposta destas, mas poderá seguir esse caminho em breve, dando voz a alguns rumores mais antigos.