Tesla estará em negociações com o governo de Itália para construir uma fábrica

A Tesla tem procurado alagar a sua presença no mercado, não apenas com os seus carros, mas também com as suas fábricas. Estas estavam localizadas principalmente nos EUA, mas rapidamente a empresa cresceu para a Europa e para a China. Agora, parece querer reforçar a sua presença e estará em negociações com o governo de Itália para construir uma nova fábrica.

Tesla poderá escolher Itália para nova fábrica

Depois da Gigafactory de Berlim, a Tesla tem procurado alargar a presença na Europa. Ao construir os seus carros neste território, tem o processo de entrega de carros facilitado a vários níveis. Após surgirem rumores de que poderia construir uma fábrica em Espanha, surge agora informação de que esta poderá abrir as portas em Itália.

Foi o ministro de Negócios e "Made in Italy", Adolfo Urso, que revelou agora que a Tesla estava entre as fabricantes de automóveis com quem o governo de Itália manteve conversações. Estas estão focadas nos esforços para aumentar a produção de automóveis na Itália, que atualmente é dominada pela Stellantis.

Os responsáveis do governo italiano tiveram conversas com produtores de vários países, não apenas dos orientais, mas também dos ocidentais. Esta informação foi revelada por Adolfo Urso ao comité da indústria da Câmara dos Deputados, durante o suposto interesse da fabricante chinesa BYD em fabricar carros elétricos em Itália.

Querem mais carros elétricos construídos no país

A facilitar este processo está uma decisão recente de Brandemburgo, que rejeitou um plano para a expansão em grande escala da fábrica de montagem europeia da Tesla. Esta postura da cidade alemão poderá levar a uma decisão do grupo.

No que diz respeito concretamente à Tesla, o ministro italiano revelou que as conversações decorrem há vários meses. As respostas que tiveram da empresa de Elon Musk foram muito positivas, sublinhando que se trata de um processo que exige prudência.

A Itália tem procurado diversificar a sua indústria automóvel, a qual é atualmente dominada pela Stellantis, de tarda a apostar nos carros elétricos. O país olha para as empresas chinesas que desejam construir veículos na Europa. Ainda assim, importa lembrar que a decisão apresentada à Tesla ainda pode ser alterada e assim avançar com a expansão da Gigafactory de Berlim.