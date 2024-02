Mais uma novidade do WhatsApp! Agora já pode pesquisar nas conversas por data

A lista de novidades do WhatsApp tem procurado dar aos utilizadores muitas melhorias, quer da interface, quer nas funcionalidades que podem ser usadas. A mais recente foi anunciada como uma ajuda essencial, para permitir pesquisa mensagens de forma mais simples. Falamos de pesquisar nas conversas por data.

Ao acumularmos conversas no WhatsApp ao longo dos anos, guardamos informações que mais tarde queremos ler ou usar. Claro que encontrar essas mensagens específicas pode ser uma complicação, uma vez que estão misturadas com tudo o que foi recebido e enviado ao longo do tempo.

Para ajudar nestes momentos, o WhatsApp apresentou agora uma novidade que todos podem finalmente usar. Falamos da pesquisa por datas nas conversas, que vão permitir não só procurar por termos específicos, mas também num período determinado no tempo.

Claro que, para ser ainda mais completo, esta nova pesquisa do WhatsApp não se limita a olhar para as mensagens e conversas do utilizador. Estes podem procurar o que pretendem em imagens, vídeos e todos os extras que receberam ao longo do tempo.

Para usar esta novidade, os utilizadores precisam de executar apenas alguns passos muito simples na app dp WhatsApp. Estes vão abrir o acesso à pesquisa e a todas as novidades que foram agora reveladas. Assim, e para aceder a esta nova pesquisa, deve seguir os passos abaixo.

Abrir a conversa pretendida.

Tocar no nome do contacto ou grupo.

Escolher a opção “Pesquisar”.

Clicar no ícone com uma lupa e um calendário.

Selecionar a data desejada.

Com essa data escolhida, o utilizador só precisa então de escrever os termos que quer procurar na conversa. Esta ficará limitada ao período escolhido e assim limitar no tempo, para ser mais eficiente. Podem a qualquer momento alterar essa data.

A pesquisa por data está disponível agora para os smartphones e tablets com Android. Esta já podia ser usada nos dispositivos com iOS, bem como nos computadores da Apple e até no WhatsApp Web. Bastará atualizar para a última versão disponível e esta novidade irá surgir aos utilizadores.