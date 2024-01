A Samsung apresentará a série Galaxy S24 em 17 de janeiro, com os teasers do evento Unpacked praticamente confirmam que a IA será um grande foco para os três modelos. O Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra devem estar disponíveis para pré-encomenda logo após a conferência de imprensa Unpacked, e os rumores sugerem que a Samsung manterá os preços do ano passado. Já no que toca aos preços das reparações... os preços não são nada meigos!

Galaxy S24 poderá ser mais caro de reparar

Ainda está na esfera do rumor. Contudo, uma hipotética fuga de informação relacionada com os preços no mercado europeu dá conta dos valores para a reparação de vários componentes do Galaxy S24. Sem surpresa, a substituição do ecrã do Galaxy S24 será o trabalho de reparação mais dispendioso.

A Europa é também o local onde os preços do Galaxy S24 foram divulgados nas últimas semanas. Se estas fugas de informação forem corretas, o Galaxy S24 e o S24 Plus poderão ser mais baratos do que os seus antecessores na região.

O preço do Galaxy S24 Ultra poderá ser ligeiramente mais acessível ou ligeiramente mais caro do que o anterior Ultra. Embora os preços devam ser uniformes em toda a UE, podem existir algumas diferenças, devido também às diferenças fiscais.

Preços das reparações serão fidedignos?

Bom, nada é dado como certo até a própria empresa revelar os equipamentos. Estes valores agora apresentados foram disponibilizados por um site esloveno (via GSMArena).

Uma versão traduzida por máquina do site diz que estão a reparar todo o tipo de dispositivos Samsung utilizando ecrãs e baterias originais da Samsung. Este é um pormenor importante a ter em conta. É importante utilizar peças de reparação originais nos seus dispositivos. Mas se a afirmação for correta, os preços também podem estar corretos.

Tendo isso em conta, vejamos quanto custará a reparação dos três telemóveis Galaxy S24, de acordo com este site esloveno.

Galaxy S24 Ultra

Substituição do vidro - 199 euros

Substituição do ecrã e do vidro - 375 euros

Substituição do vidro traseiro - 82 euros

Reparação da câmara traseira - 150 euros

Reparação da caixa - 350 euros

Substituição da bateria - 65 euros

Galaxy S24 Plus

Substituição do vidro - 175 euros

Substituição do ecrã e do vidro - 255 euros

Substituição do vidro traseiro - 72 euros

Reparação da câmara traseira - 105 euros

Reparação da caixa - 243 euros

Substituição da bateria - 72 euros

Galaxy S24

Substituição do vidro - 165 euros

Substituição do ecrã e do vidro - 259 euros

Substituição do vidro traseiro - 71 euros

Reparação da câmara traseira - 99 euros

Reparação da caixa - 233 euros

Substituição da bateria - 68 euros

Estes são apenas alguns dos trabalhos de reparação listados no site. O site cobre muitas outras peças do novo Galaxy que podem ficar danificadas com o tempo.

Embora não haja forma de saber se estes preços refletem os custos genuínos e a mão de obra destes Galaxy S24 supostamente originais, podemos consultar os preços de reparação do Galaxy S23 Ultra no mesmo site. Os custos são quase idênticos, com a caixa a ser uma exceção. A substituição da caixa do Galaxy S24 Ultra pode custar 350 euros. Mas o mesmo trabalho para o Galaxy S23 Ultra custa 228 euros.

Há uma razão para explicar a grande diferença: titânio. Todas as fugas de informação dizem que o Galaxy S24 Ultra terá um chassi de titânio, o único modelo dos três dispositivos que se diz receber a atualização. No entanto, isto não passa de especulação. Felizmente, não temos de esperar muito tempo para saber tudo sobre os novos modelos Galaxy de 2024.