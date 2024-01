Não existe qualquer dúvida que a Samsung está prestes a apresentar o Galaxy S24, o seu próximo smartphone de topo. Os rumores e as informações têm aumentado, com cada vez mais detalhe e mais novidades. Agora tudo chega ao fim, com a confirmação esperada. O Samsung Galaxy Unpacked 2024 acontece no dia 17 de janeiro e nesse momento vamos conhecer o novo S24.

Samsung Galaxy Unpacked 2024 será no dia 17

Tal como acontece todos os anos, a Samsung escolhe os primeiros dias para revelar ao mundo os seus smartphones de topo. É num Galaxy Unpacked que a marca apresenta os novos modelos da gama Galaxy S, preparando assim os próximos meses e todas as novidades com que quer competir com a concorrência.

Este ano não será diferente e a marca revelou agora o dia escolhido para o seu próximo Galaxy Unpacked. Será no dia 17 de janeiro, pelas 18 horas (em Lisboa) que no SAP Center, em San Jose, Califórnia, a gigante coreana irá revelar os seus próximos smartphones para o mercado dos equipamentos de topo.

O foco deste evento, e também a base dos próximos equipamentos, será a IA. A marca quer abrir o caminho para a nova era da Inteligência Artificial, dando aos utilizadores a possibilidade de libertar novos níveis de criatividade, produtividade e possibilidades, começando pelo dispositivo mais importante da sua vida, o smartphone.

Who’s ready for a new era of mobile?! #SamsungUnpacked is going to be epic. Don’t miss out.



to follow along for a never-before-seen debut. pic.twitter.com/EImcAXmq6s — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 2, 2024

Galaxy S24 quer mudar o mercado com a IA

Espera-se que a Samsung apresente os novos Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra, com muitas funcionalidades elevadas no campo da fotografia. Será com recurso à IA que a marca irá conseguir elevar ainda mais a sua oferta, garantindo novidades que vão destacar estes novos smartphones face à concorrência.

Espera-se também que a Samsung eleve o hardware presente e reforce estas suas propostas com o que de mais poderoso e recente existe no mercado. As especificações devem crescer e, como tem sido revelado, garantir uma capacidade que ombreará com a concorrência e com o que o mercado tem para oferecer.

Faltam assim 14 dias para a Samsung revelar ao mundo a linha preparada para os novos Galaxy S24. Estes devem continuar tudo o que a marca criou ao longo dos últimos anos, preparando para melhorar ainda mais o que os utilizadores têm já acesso.