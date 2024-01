A Tesla é dos maiores fabricantes de carros elétricos. A marca americana tem apresentado resultados únicos e as suas vendas parecem não abrandar. Os mais recentes resultados, referentes ao 3.º trimestre de 2023, mostram isso mesmo, voltando a Tesla a bater recordes e as metas definidas.

Como é normal, nos dias seguintes ao final de cada trimestre, a Tesla revela os seus resultados globais de produção e de vendas. Assim, e agora que 2024 começa, surgem dados do último trimestre de 2023, onde a marca colocou também um resumo do seu ano completo nesta área.

Final de 2023 bate recordes nos carros elétricos

Do que a Tesla revelou no seu relatório mais recente, nos últimos 3 meses de 2023, a marca produziu 495 mil veículos elétricos. Este valor acaba por ser acima de esperado, superando as estimativas do mercado e da própria marca.

4º trimestre de 2023

Produção Entregas Model 3/Y 476.777 461.538 Outros modelos 18.212 22.969 Total 494.989 484.507

No que toca às entregas, a Tesla viu o mesmo cenário acontecer no 4.º trimestre de 2023. A marca colocou no mercado mais de 484 mil carros elétricos, superado também as expetativas do mercado.

In Q4, we produced approximately 495k vehicles & delivered over 484k vehicles.



Full year 2023

Deliveries: 1.81 million (+38% YoY)

Production: 1.85 million (+ 35% YoY)



Our Q4 Earnings Call will be streamed live on X on January 24 at 4:30pm CT



→ https://t.co/vWPOkQVGmV — Tesla (@Tesla) January 2, 2024

O ano de 2023 foi de vitória para a Tesla

Quanto a 2023 no seu tudo, todas as bases para superar os cenários traçados estavam preparadas. Com 1.324.074 entregas nos 3 primeiros trimestres, necessitavam de apenas 476 mil novos carros para atingir a meta definida de 1,8 milhões.

Ano de 2023

Produção Entregas Model 3/Y 1.775.159 1.739.707 Outros modelos 70.826 68.874 Total 1.845.985 1.808.581

Com os dados agora revelados, esse número está claramente batido, mostrando assim a força da Tesla. No final das contas, foram produzidos 1,845 milhões e entregues 1,808 milhões de carros elétricos.

Infelizmente, a Tesla agora mudou ainda mais os dados não só não divulga dados separados para o Model 3 e Model Y. Este cenário é anda pior no resto da sua gama de carros elétricos, ao agrupar a produção e as entregas do Model S, Model X e Cybertruck.