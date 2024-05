Carro da Apple continua de pé? Parceria com marca de elétricos na mira da empresa

A Apple, durante 10 anos, gastou cerca de 10 mil milhões de dólares naquele que seria o seu carro elétrico, com tecnologia de condução autónoma. Depois de dar por terminado o seu projeto, a empresa ficou ainda um grande portefólio de patentes para a indústria automóvel. Apesar de terem vaticinado o fim dos intentos da empresa de Cupertino no mundo automóvel, surge agora uma notícia muito interessante. E se a Apple comprasse a Rivian?

Apple Rivian num futuro próximo?

No início deste ano, a Apple cancelou a sua iniciativa de carros elétricos Project Titan, que já durava há uma década. Contudo, um novo relatório do DigiTimes afirma que as ambições da Apple em matéria de veículos elétricos podem não ter terminado.

De acordo com a história, a Apple está "a avaliar a possibilidade de se associar a uma certa startup de Veículos Elétricos (VE) dos Estados Unidos, e a Rivian é um candidato muito provável".

O relatório diz que há "especulações entre as cadeias de abastecimento" de que a Apple está a investigar a possibilidade de se associar a uma startup de VE. O DigiTimes sugere que a Apple poderia agarrar nos seus 10 anos de investigação sobre veículos elétricos e condução autónoma e associar-se a outra empresa em vez de fabricar o seu próprio automóvel.

Embora seja "incerta a forma que essa colaboração poderia assumir", este relatório sugere que Rivian é o principal candidato, com base em fontes da cadeia de fornecimento.

O relatório do DigiTimes não fornece outros pormenores. Não se sabe ao certo como seria uma parceria entre a Apple e a Rivian - ou se a Rivian estaria sequer interessada num acordo deste tipo. Ainda assim, pelo menos com base nas fontes da cadeia de suprimentos DigiTimes, é algo que a Apple está "estudando".