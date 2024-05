“1,5 milhões de euros por mês” extra para professores de informática

De acordo com as informações, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação está a preparar mais medidas para valorizar a carreira docente e melhorar as condições de ensino. Segundo informações recentes, o Governo estima gastar até “1,5 milhões de euros por mês” com horas extra dos professores de informática.

Poderão ser abrangidos 3.750 professores de informática

A notícia está a ser avançada pelo jornal ECO que, segundo fonte oficial do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), esta medida poderá abranger 3.750 docentes.

De referir que o Governo apresentou recentemente uma proposta aos sindicatos de professores para que os docentes vejam reconhecidos os 6 anos, 6 meses e 23 dias de tempo de serviço congelado, ao longo da legislatura, cumprindo o Programa do Governo e o compromisso da coligação que venceu as eleições legislativas.

Segundo refere o jornal, ainda relativamente aos professores de informática, na semana passada, a tutela liderada por Fernando Alexandre indicou que os diretores das escolas públicas vão poder atribuir aos professores de informática até cinco horas extraordinárias semanais remuneradas.

O Ministério sublinha ainda que as mesmas “serão pagas à medida que as escolas façam a requisição das mesmas junto do Instituto de Gestão Financeira da Educação”. Não obstante, estima que “a utilização das horas totais disponíveis resultará num custo máximo de 1,5 milhões de euros por mês”.