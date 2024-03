Google em testes para indicar as entradas exatas dos edifícios no Maps

O Google Maps é, hoje, uma das ferramentas de eleição de muitos utilizadores pelo mundo fora. Pela sua relevância, mas também pela concorrência que cresce e melhora a cada dia, a gigante tecnológica tem aprimorado o seu serviço com novidades constantes. Desta vez, a Google estará em testes para indicar as entradas exatas dos edifícios.

Há muito que o Google Maps deixou de ser um simples GPS. A plataforma está cada vez mais completa, indicando, além do caminho, informações sobre restaurantes, cafés e outros edifícios, e sobre o tempo, por exemplo.

Apesar disso, quando o destino são edifícios maiores ou ambientes mais confusos, a localização da entrada nem sempre é clara, levando o utilizador a andar às voltas, perdido.

Para resolver este problema, a Google parece estar a testar uma novidade. O Android Police detetou, num Google Pixel 7a com a versão 11.17.0101 do Google Maps, informação relativa às entradas dos edifícios.

Conforme partilhado, as entradas só aparecem quando um local é selecionado no mapa e está suficientemente ampliado. Esse dado é representado com um círculo redondo e branco preenchido com um símbolo de entrada, e em alguns casos com uma seta verde num círculo branco. Além disso, foi detetado que alguns edifícios ficam destacados a vermelho, por forma a facilitar a distinção com aqueles que os rodeiam.

O Android Police testou alguns tipos de edifícios, desde hotéis, supermercados, cafés e restaurantes na cidade de Nova Iorque, Las Vegas e São Francisco, bem como em Berlim, na Alemanha. As entradas apareceram para alguns locais, mas não para outros, indicando que a Google ainda deve estar em processo de recolha de dados.

Esta novidade deverá estar circunscrita a um número limitado de utilizadores, pois a mesma fonte revelou não ter encontrado a informação de entrada noutros dispositivos com a versão mais recente do Google Maps. Portanto, resta esperar que seja alargada a mais dispositivos e, eventualmente, chegue a todos os utilizadores.