Na luta pela sobrevivência, Amazon diz que vai publicar anúncios de compras no Snapchat

A Amazon disse na segunda-feira que permitiria aos utilizadores do Snapchat nos Estados Unidos comprar alguns produtos diretamente da aplicação, já que a gigante do e-commerce procura capitalizar o uso crescente das redes sociais para fazer compras. E a opção poderá chegar à Europa brevemente.

A Amazon tem perfeita noção do que está a acontecer com as compras nas redes sociais e não perde tempo na luta por ganhar terreno para sobreviver.

As ações do Snapchat subiram mais de 9% com a notícia

Com as redes sociais a influenciarem cada vez mais as tendências e os padrões de compras, algumas plataformas, como o TikTok, estão a lançar os seus próprios serviços de compras online, enquanto outras, como o Snapchat, estão a permitir que as empresas de e-commerce explorem a sua base de utilizadores.

A Amazon também tem acordos semelhantes com a Meta, proprietária do Facebook, e com o Pinterest. A sua parceria pode ajudar a recuperar o negócio de publicidade do Snapchat, que registou lucros melhores do que o esperado no mês passado.

A batalha com o TikTok está em curso e a parceria ajudará a Amazon a competir no tipo de compras mais impulsivas e casuais que acontecem nas redes sociais.

Disse Jasmine Enberg, analista principal da Insider Intelligence.

Amazon na luta pela sobrevivência

Enberg acrescentou que a iniciativa pode ajudar o Snapchat a posicionar-se como um importante destino de compras, algo que tem lutado para fazer anteriormente.

A parceria permitirá que os clientes façam compras diretamente a partir dos anúncios da Amazon no Snapchat e façam o check-out sem sair da aplicação, afirmou a empresa sediada em Seattle num comunicado enviado por e-mail.

Os potenciais compradores também poderão ver os preços em tempo real, a elegibilidade do Prime, as estimativas de entrega e os detalhes do produto em anúncios de produtos selecionados da Amazon no Snapchat, acrescentou.

O Snapchat não quis comentar a notícia, que foi relatada pela primeira vez pelo The Information.

