Google multada em 164 mil dólares por não armazenar dados de utilizadores na Rússia

As grandes empresas têm sempre por cima de si o foco da comunicação social e, com tal, nenhum deslize passa em falso. Neste sentido, informações recentes revelam que a Google foi multada em 164 mil dólares por não armazenar os dados dos utilizadores na Rússia.

Google multada em 164 mil dólares

De acordo com as informações avançadas pela agência Reuters, a Google foi multada nesta terça-feira (14) em 15 milhões de rublos, algo como 164 mil dólares, por repetidamente se recusar em armazenar os dados dos utilizadores russos nos seus servidores dentro da Rússia. As acusações foram referidas num tribunal de Moscovo.

Recordamos que depois que em fevereiro de 2022 a Rússia decidiu invadir a Ucrânia, mantendo-se em clima de guerra até aos dias de hoje, o país de Vladimir Putin entrou em conflito com várias empresas de tecnologia estrangeiras, nomeadamente em relação ao conteúdo, censura, dados e representação local.

Enquanto isso, a subsidiária russa da Google tem estado sob pressão na Rússia, uma vez que é então acusada de não ter eliminado conteúdos que o país considerou como sendo ilegais e também por restringir o acesso a alguns meios de comunicação russos através do YouTube.

Os detalhes da notícia adiantam que este segmento russo da empresa da Alphabet pediu para abrir falência no ano de 2022, depois que as autoridades conseguiram confiscar a sua conta bancária, o que impossibilitou que a Google pagasse aos seus fornecedores e funcionários.

Contudo, ao contrário do que aconteceu com alguns serviços, como o Twitter e o Facebook, a Rússia não bloqueou o acesso aos serviços da Google, ao motor de busca e nem à plataforma do YouTube, que continuam a funcionar no país.

Para já, a Google ainda não tinha respondido aos pedidos para comentar sobre este assunto.