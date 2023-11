Combustíveis fósseis não rendem o suficiente? Esta petrolífera entregou-se aos carros elétricos

Os carros elétricos estão a apalpar terreno, penetrando o mercado, cuidadosa e paulatinamente, e protagonizando uma transição menos agressiva do que se previa. Ainda assim, agora, há até petrolíferas a dedicarem-se ao negócio.

Há umas semanas, vimos que a Shell, gigante do petróleo, inaugurava uma das maiores centrais de carregamento para carros elétricos do mundo, com capacidade para servir vários milhares de carros por dia.

Agora, sabe-se que ela não está sozinha, preparando-se também a ExxonMobil para integrar o negócio dos carros elétricos. Contrariamente à Shell, que abriu uma estação de carregamento, a americana vai dedicar-se àquele que é o ouro mais desejável, neste momento, o branco.

A ExxonMobil vai ingressar no negócio da extração de lítio com a intenção de se tornar um fornecedor líder em 2030. Conforme partilhou, sob a marca Mobil Lithium, a partir de 2027, irá "contribuir para a segurança energética, apoiar a produção e avançar nos objetivos da política climática dos EUA".

Os trabalhos necessários para a primeira fase de produção, na América do Norte, já arrancaram, numa área com importantes depósitos de lítio localizada a sudoeste do Arkansas.

O sul do Arkansas é a capital energética abrangente do nosso estado, produzindo petróleo, gás natural e, agora, graças a investimentos como a ExxonMobil e a sua combinação de competências e escala, lítio. A minha administração apoia uma estratégia energética que inclua todos os itens acima e que garanta empregos bons e bem remunerados para os residentes do Arkansas, e continuaremos a cortar impostos e a reduzir a burocracia para que isso aconteça.

Disse a governadora do Arkansas, Sarah Huckabee Sanders.

No início deste ano, a ExxonMobil adquiriu os direitos de 48.562 hectares da formação Smackover, considerada uma das fontes de lítio mais férteis do seu tipo na América do Norte.

O lítio é essencial para a transição energética e a ExxonMobil tem um papel de liderança a desempenhar na preparação do caminho para a eletrificação. Este projeto histórico aplica décadas de experiência da ExxonMobil para desbloquear vastos fornecimentos de lítio norte-americano com muito menos impacto ambiental do que as operações mineiras tradicionais.

Explicou Dan Ammann, presidente da ExxonMobil Low Carbon Solutions.