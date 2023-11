Aumento do IUC em 2024 já não vai avançar! Saiba porquê…

O IUC (Imposto Único de Circulação) foi um dos temas quentes nas últimas semanas. O PS tinha no orçamento do Estado uma proposta para o aumento de 25 euros por ano do imposto, mas face a tantos protestos foi agora apresentada uma proposta para eliminar este aumento.

IUC: PS vai retirar a medida do executivo do documento...

O IUC deixará, provavelmente, de ser tema de discussão nos próximo dias. Tudo isto porque a proposta que havia para aumentar este imposto já não vai avançar. De acordo com as informações, o PS, tendo a maioria do Parlamento, vai retirar a medida do executivo do documento.

De acordo com um comunicado é referido que...

o veículo ligeiro é em muitos casos ainda a principal forma de deslocação para o trabalho ou para deslocação até ao meio de transporte público mais próximo, principalmente fora das principais cidades do país e em zonas de média e baixa densidade, onde a oferta de transportes públicos é reduzida e desadequada às necessidades diárias de mobilidade

O comunicado refere ainda que...

Nestes casos, em que o carro é uma absoluta necessidade, acresce o facto de muito cidadãos não terem meios financeiros para a substituição por um veículo mais recente. Assim considera-se importante por uma questão de justiça social e proteção dos cidadãos com maior vulnerabilidade económica, retificar a proposta de OE neste sentido

Ou seja, a retirada deste ponto é justificada por ser uma "questão de justiça social e proteção dos cidadãos com maior vulnerabilidade económica".

De relembrar que a proposta orçamental do Governo limita o aumento a 25 euros por ano "até que a taxa de IUC represente a totalidade da tributação relativa ao CO2 emitido por estes veículos", e, como tal, é de esperar que o proprietário deste carro só pague esse valor ao fim de cerca de três a quatro anos.