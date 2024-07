Depois do Xiaomi SU7 chegará o SU8? Empresa comentou sobre este carro elétrico

Quando a Xiaomi revelou ao mundo o seu carro elétrico SU7, a marca mostrou a sua capacidade de adaptação e como consegue ajustar-se a novos mercados. Ainda que limitado à China, este seu carro elétrico tem sido uma prova de sucesso. Rapidamente surgiram informações sobre um novo modelo, o SU8, mas agora a Xiaomi veio revelar toda a verdade e falar desta sua (eventual) nova proposta.

Depois do Xiaomi SU7 chegará o SU8?

Desde cedo que existem rumores e até informações sobre o sucessor do Xiaomi SU7. Este chegou a ser dado como uma realidade e como a próxima proposta a ser lançada. A verdade é afinal muito diferente e agora, Wang Hua, director-geral do Departamento de Relações Públicas da Xiaomi, desmentiu oficialmente o rumor sobre o Xiaomi SU8.

O ritmo a que chegavam as informações sobre o próximo carro elétrico da Xiaomi era muito elevado. A cada semana haviam dados novos e certezas do que seria esta proposta. Foi de tal forma rápido que no dia 15 de julho, um meio de comunicação automóvel revelou dois pósteres do Xiaomi SU8. Um dos cartazes indicava que o “Xiaomi SU8” será apresentado hoje, no dia 16 de julho.

Empresa comentou sobre este carro elétrico

Quando o responsável da Xiaomi confirmou que os cartazes eram falsos e que não havia um sucessor para o SU7 em desenvolvimento, muitos especularam. Dirigiram o seu discurso para que poderia existir um Xiaomi SU9. Recentemente, surgiram online algumas fotos de espionagem que seriam consideradas as primeiras do SUV da Xiaomi.

Segundo um relatório anterior, o carro tem o nome de código interno MX11 e deverá estrear-se em 2025. As renderizações do SUV feitas pelos fãs mantêm muitos elementos de design do Xiaomi SU7. Inclui faróis, puxadores das portas, radar laser tipo seixo, faróis traseiros com anel de Saturno e jantes de liga leve em forma de pétala.

Posto isto, a empresa vendeu mais de 10.000 unidades do SU7 em junho e deverá também vender mais 10.000 unidades este mês. A Xiaomi Auto está a planear entregar um total de 100.000 VE este ano.

A empresa adaptou-se e aumentou a produção deste carro elétrico para satisfazer a procura. Iniciaram uma produção em dois turnos em junho para garantir um objetivo de entrega mensal de 10.000 unidades.