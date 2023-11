A chegada iminente da Cybertruck ao mercado tem levado a algumas movimentações mais estranhas por parte da empresa. Esta pickup elétrica quer revolucionar o mercado e marcar uma posição de destaque para a empresa. Depois de uma posição firme contra a sua revenda, a Tesla veio agora recuar e retirou esta cláusula dos contratos de venda.

Afinal a Cybertruck pode ser vendida

Foi durante o último fim de semana que veio a público uma das mais recentes posições da Tesla. Esta incidia sobre a Cybertruck e em especial sobre a possibilidade de esta ser revendida nos primeiros tempos. Com uma produção ainda longe de estar a um ritmo elevado, muitos querem antecipar o acesso à sua.

Assim, e como foi relatado em várias contas das redes sociais, a Tesla adicionou condições específicas para a Cybertruck. Qualquer um dos seus donos estaria impedido de vender a sua pickup elétrica durante o primeiro ano, exceto se a marca desse uma autorização clara para isso.

Esse passo foi agora invertido e esse ponto controverso foi removido do contrato estabelecido entre a Tesla e os consumidores. Assim, e sem qualquer limite, os primeiros clientes a receber esta novidade, podem revender a outros que estejam, ou não, já em lista de espera da Tesla.

Tesla muda a regra por questões com pickup elétrica

Do que foi revelado, e estava no contrato, a Tesla poderia processar em 50 mil dólares, quem tentasse a revender a sua Cybertruck. A marca estabeleceu um ano para a produção ser aumentada e todas as entregas pendentes serem feitas.

Ao tentar controlar esta revenda da sua pickup elétrica, a Tesla pretendia manter controlado o valor desta sua nova proposta. A marca elevará a produção no início do próximo ano e assim garantir que a espera dos seus clientes se torna muito menor.

Ainda que pareça estranho, este controlo da revenda da Cybertruck é normal em outras marcas de carros tradicionais. Há quem obrigue a ter outros modelos antes de vender a proposta final ou, simplesmente, que sejam clientes da marca há muito tempo.