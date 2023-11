Tesla vai levar a tribunal quem tentar vender a Cybertruck cedo demais

Com a Cybertruck prestes a chegar ao mercado e com as primeiras entregas marcadas, a Tesla parece agora começar a tomar medidas um pouco estranhas. A mais recente vem colocar um travão na revenda desta pickup elétrica, ameaçando levar a tribunal quem der este passo.

Será já no final do mês que a Tesla começará a entregar as primeiras unidades da Cybertruck. Num evento que acontecerá bem ao estilo da empresa de Elon Musk, espera-se que este modelo mostre finalmente toda a suas linhas e todas as suas capacidades em vários cenários.

Algo que se especula é a capacidade de produção e de entrega das linhas de produção da Tesla, o que vem aliado à vontade de muitos terem acesso a este modelo. Assim, muitos vão querer comprar as unidades já entregues, para anteciparem a sua posse. A Tesla parece agora querer combater isso de forma simples.

Uma nova cláusula "Cybertruck Only" no contrato de compra da Tesla estipula que os compradores não podem vender o seu novo veículo no primeiro ano, a menos que tenham permissão explícita da empresa. Caso o façam, podem ser levados a tribunal. Afirma que "pode procurar uma medida cautelar para evitar a transferência da propriedade do Veículo" se os compradores violarem a sua cláusula de revenda.

Cybertruck order agreement states you can't sell the car within the first year. IMO many Cybertrucks were preordered to be flipped for a profit. Since it can’t be flipped for a year some will cancel the order and that will put the serious buyer into… pic.twitter.com/gb2JABUTCb — Eva McMillan ♥️ (@EvasTeslaSPlaid) November 12, 2023

Pode ainda "exigir uma indemnização por danos liquidados no valor de 50.000 dólares ou o valor recebido como contra prestação pela venda ou transferência, o que for maio". Os termos também alertam para que os revendedores infratores poderão ser impedidos de comprar veículos da Tesla no futuro.

A Tesla diz que pode conceder exceções a algumas pessoas que desejam vender a sua Cybertruck no primeiro ano, mas estas devem obter autorização por escrito. Se a empresa concordar, ela comprará o carro de volta a um preço reduzido ou permitirá que o proprietário revenda a pickup a terceiros.

Lançada por agora para um número reduzido de clientes selecionados, a Cybertruck da Tesla só entrará em produção elevada em 2024. Assim, é natural que a empresa tente controlar quem tem acesso e impedindo que alguns lucrem com a exclusividade desta carrinha elétrica.