Os fabricantes de carros elétricos têm procurado criar produtos diferentes e longe dos seus veículos. A Polestar dá agora os primeiros passos neste campo e parece dedicada a ser também um concorrente no universo Android. Para isso a Polestar vai lançar o seu primeiro smartphone Android já em dezembro.

Não é novidade que a Polestar quer investir na área dos smartphones Android. A marca tem planos para isso, conhecidos desde setembro, mas agora revelou um pouco mais do que está para chegar em breve. Para além de mais detalhes sobre o seu design, revelou também que será em dezembro que fará a sua apresentação oficial.

O design do smartphone da Polestar foi revelado num vídeo de uma apresentação da marca e mostra um dispositivo com molduras planas e câmaras empilhadas verticalmente na parte traseira, algo que para muitos é algo já conhecido. Esta é uma reminiscência da série Meizu 20 já revelada antes.

#Polestar #phone debuted: Resembling the Meizu 20 series in appearance, set to be released next month. pic.twitter.com/bu1p2EIpYe — ThinkerCar (@thinkercar) November 10, 2023

Cada anel da câmara tem a sua distância focal e tamanho de abertura presentes na sua estrutura. É possível ver que terá uma câmara principal equivalente a 23 mm com abertura f/1.9, uma lente telefoto de 70 mm com abertura f/2.0 e uma lente ultra-wide de 15 mm com abertura f/2.4. Na frente tem um recorte perfurado para a câmara selfie. As laterais apresentam a marca Polestar, enquanto a parte traseira traz o logótipo da empresa.

Como fabricante de automóveis, a Polestar provavelmente vai concentrar-se em garantir a conectividade perfeita entre os seus carros elétricos e os seus smartphones Android. No entanto, os detalhes exatos desta integração ainda não são conhecidos.

Polestar, a Sino-Swedish automotive brand jointly owned by Volvo Cars and its parent company Geely, will introduce the Polestar Phone, this cellphone will be introduced in December 2023. pic.twitter.com/7jNTzeXlh4 — RAIHAN HAN (@raihanhan121) November 10, 2023

A Meizu, que pertence à mesma empresa que controla a Polestar, possui o seu próprio software Flyme Auto. No entanto, relatórios internos sugerem que o Polestar Phone pode oferecer uma interface Polestar OS, que provavelmente será desenvolvida em colaboração com a Meizu.

é ainda muito cedo e por isso a Polestar ainda não revelou nenhuma especificação para o seu smartphone, mas os rumores revelam que será equipado com o SoC Snapdragon 8 Gen 3 da Qualcomm. Por agora existe apenas especulação e rumores, tendo de1 aguardar por dezembro para se saberem mais informações sobre esta nova proposta Android