Android 15: saiba quando chegará a próxima atualização da Google para os smartphones

Foi na passada sexta-feira que a Google surpreendeu todos ao revelar o Android 15. Esta nova versão está numa fase inicial de desenvolvimento, mas já se conhecem algumas das novidades. Algo que a Google também revelou foi o seu calendário para o Android 15. Assim, descubra quando chegará a próxima atualização da Google para os smartphones.

O Android 15 começou a ser preparado

São muitas as novidades que a Google tem preparada para o Android 15. Esta nova versão começou por ser lançada como uma Developer Preview, o que significa que é ainda uma primeira proposta que tem de ser evoluída e trabalhada pelos programadores da Google.

Para além de revelar parte dos seus planos para os desenvolvimentos a fazer, a Google apresentou ainda informações essenciais sobre os próximos desenvolvimentos. Apresentou o seu normal cronograma para as versões a serem lançada até à versão final do Android 15.

Assim, e para além de começarmos já com a versão Developer Preview, lançada no dia 16 de fevereiro, vamos ter já março e abril a segunda versão desta release. Segue-se depois a primeira versão Public Beta, que se estima que seja lançada em abril.

Versão da Google para smartphones em breve

Será nesta altura, em conjunto com a segunda versão beta pública, que os primeiros testes públicos mais estáveis vão ser iniciados. Este é também o momento em que a maioria dos testes vão ser iniciados, sendo o suporte alargado a muitos mais dispositivos.

O Android 15 estará próximo da estabilidade final em junho ou julho, seguido depois pelo lançamento da sua versão final. A Google não menciona um mês para o lançamento final do Android 15 estável. No entanto, esta versão final será provavelmente lançada ao mesmo tempo que o Pixel 9, em setembro ou outubro. A empresa fez isso no ano passado, quando lançou o Android 14 no mesmo dia da linha Pixel 8.

Naturalmente, a data de lançamento do Android 15 para os smartphones Pixel acontecerá antes de outras marcas. A Samsung e outros também devem começar a anunciar os detalhes de disponibilidade da nova versão do Android na mesma época do seu lançamento final.