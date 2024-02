A Google prometeu e cumpriu! Chegou a primeira versão de testes do Android 15

Com o Android 14 ainda a ser distribuído pelos fabricantes, a Google resolveu agora dar mais um passo rumo ao futuro com o Android 15. Revelou a primeira versão de testes deste sistema e quer começar já a revelar todas as suas novidades. Esta chegou de surpresa, mas, na verdade, já se falava desta novidade.

Chegou o Android 15 da Google

Todos os anos temos uma nova versão do Android, com muitas novidades e melhorias da Google. Estas surgem cedo no ano sendo desenvolvidas até ao final do verão, tendo várias versões de testes para aferir a qualidade do que é produzido.

Os trabalhos da próxima versão começam agora, como era já esperado. A Google apresentou a primeira versão de testes do Android 15, para que todos os programadores comecem a preparar as suas apps e a testar o que está já desenvolvido. As novidades desta versão são grandes e muito interessantes.

The first developer preview of #Android15 is here!



Try the updated features, test your apps, and collaborate with us to build the future of Android → https://t.co/IuFi0axz6o pic.twitter.com/jN9mvDGu6R — Android Developers (@AndroidDev) February 16, 2024

Sandbox de privacidade no Android

O Android 15 traz o Android AD Services até o nível de extensão 10, incorporando a versão mais recente do Privacy Sandbox no Android. Isto é parte do trabalho para desenvolver novas tecnologias que melhorem a privacidade do utilizador e permitam experiências de publicidade personalizadas e eficazes para apps móveis.

Partilha parcial do ecrã

Oferece suporte à partilha parcial do ecrã para os utilizadores poderem partilhar ou gravar apenas uma janela da app em vez do ecrã inteiro do dispositivo.

Controlos de câmara no aplicativo

O Android 15 adiciona novas extensões para maior controlo sobre o hardware da câmara e os seus algoritmos em dispositivos compatíveis:

Melhorias com pouca luz que dão aos programadores controlo para aumentar o brilho da visualização da câmara.

Ajustes avançados de intensidade do flash, permitindo o controlo preciso da intensidade do flash nos modos SINGLE e TORCH durante a captura de imagens.

Dispositivos MIDI Virtuais 2.0

O Android 13 adicionou suporte para ligação com dispositivos MIDI 2.0 via USB, que se comunicam usando Pacotes MIDI Universais (UMP). O Android 15 estende o suporte UMP para apps MIDI virtuais, permitindo que apps de composição controlem apps de sintetizador como um dispositivo MIDI 2.0 virtual.

Desempenho e qualidade

O Android continua focado em ajudar os programadores a melhorar a qualidade das suas apps. Grande parte desse foco está em ferramentas e bibliotecas, incluindo Jetpack Compose, Android Studio e muito mais.

Desempenho Dinâmico

O Android 15 dá continuidade ao nosso investimento no Android Dynamic Performance Framework (ADPF) , um conjunto de APIs que permite que jogos e apps de alto desempenho interajam mais diretamente com os sistemas térmicos e de energia dos dispositivos Android.

O longo caminho até à versão final

A Google revelou ainda os seus planos no que toca às versões que prevê lançar no futuro. Estas mostram várias propostas de novas versões, que vão culminar com a chegada do Android 15 no final do verão. Claro que para já tudo está limitado aos smartphones Pixel da Google.

Começa agora um longo trabalho dos programadores da Google para criar a versão final do Android 15. Este mudará muito e trazer bastantes novidades ao longo de 2024, que vão culminar com a versão final deste sistema. No fim, será aberta aos fabricantes e acessível depois aos seus smartphones.