Google está a bloquear o RCS nos smartphones Android com root feito

A Google tem apostado no RCS como o padrão para a troca de mensagens. Este oferece tudo o que a gigante das pesquisas precisa em termos de funcionalidades e segurança. Algo menos comum está agora a acontecer. Aparentemente a Google está a bloquear o RCS em todos os smartphones Android com root feito.

Com todo o empenho em massificar o RCS, espera-se que a Google tente massificar esta proposta. Já a tem presente na sua app de mensagens e tem trabalhado com os seus fabricantes para garantir a sua presença em outras apps e em muitos smartphones, para se tornar um padrão.

Assim, o que está a ser reportado não parece lógico. Vários utilizadores indicam que o RCS deixou de funcionar nos seus smartphones Android. A única particularidade destes é que têm root feito nos equipamentos.

Especificamente, os utilizadores não podem enviar ou receber mensagens RCS. Um número de telefone pode passar na verificação, mas a funcionalidade do RCS não funciona de fato. Outro exemplo, dá conta que as mensagens desaparecem após o botão enviar é carregado.

A Google confirmou que alguns desses smartphones são impedidos de usar o RCS. A justificar isso citou a necessidade de evitar spam e abuso, garantindo que os dispositivos cumpram as "medidas operacionais" do padrão RCS.

Os utilizadores afetados descobriram que os SMS/MMS continua a funcionar nos dispositivos com root. Quem tem o bootloader desbloqueado, necessário para instalar uma ROM personalizada, tem a mesma situação. A Google apontou a disponibilidade contínua de SMS como uma alternativa quando o RCS não está disponível.

Para muitos, bloquear as principais funcionalidades de comunicação num dispositivo Android é uma situação com impacto muito grande. Ao mesmo tempo, prevenir o spam é uma preocupação válida da Google, mas certamente que existam outras maneiras menos impactantes para proteger os utilizadores do RCS que não coloquem em causa a capacidade de personalização do Android. Claro que a Google precisa de comunicar melhor estas situações aos utilizadores.