A IA está cada vez mais presente no nosso dia a dia e a Google quer aproveitar isso para o novo Android 14. Dependerá sempre do smartphone e do hardware presente, mas o sistema operativo terá sempre uma parte importante. Com o Android 14 a Google apostou e dá como exemplo da utilização da IA a possibilidade de criar imagens de fundo para o seu smartphone.

O Android 14 é já uma realidade e chegou com o Pixel 8 da Google. Este novo sistema trata de muitas novidades em áreas essenciais, mas mostra-se também como uma montra onde a empresa pode mostrar para onde pode elevar o seu sistema.

Uma das formas que a Google encontrou para o fazer foi na criação de imagens de fundo para o Android 14 e que assim podem ser usadas para a sua personalização. Mais que a sua geração automática, e como já vimos em outras IA, o utilizador pode fornecer informação.

Para testar esta novidade, e pelo menos por agora, é necessária ter um Pixel 8 ou Pixel 8 Pro. Basta carregar num espaço do ecrã iniciar e assim abrir o menu associado à configuração desta área e dos widgets do smartphone.

Nesse menu podem escolher a opção associada à imagem de fundo, para avançarem. A seguir, na área imagens, devem escolher o acesso a mais imagens de fundo, para procurarem a áreas associada à IA e à geração de novas imagens.

É agora que se acede à opção de ver as imagens associadas à IA e ao que esta pode oferecer. Isto encontra-se na opção fundo de IA, onde são brindados com uma lista de temas associados. A Google oferece 12 temas base, onde o utilizador pode escolher e encontrar uma proposta que lhe interesse.

De imediato é vista uma imagem que a Google criou e a frase associada para a sua criação. É aqui que os utilizadores podem adaptar a imagem presente e criar outra mais ajustada ao seu estado de espírito ou simplesmente ao que querem ver no ecrã principal ou de bloqueio do Android 14.

Assim, podem escolher uma das 3 palavras marcadas e alterar por outras que a Google apresenta. De imediato a nova imagem será gerada, devendo o utilizador aguardar apenas alguns segundos. As combinações são muitas e podem ser mudadas a gosto do utilizador.

Quando a imagem certa for gerada e encontrada, esta fica pronta a ser usada quer no fundo do ecrã principal, como no ecrã de bloqueio. Tudo funcionará como uma imagem que os utilizadores têm já presente ou que encontram na Internet. É assim que o Android 14 mostra como a IA da Google pode ser usada em muitas áreas e que se espera que seja alargada ainda mais.