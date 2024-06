Instalar apps Android fora da Play Store nos smartphones está cada vez mais difícil

A Google sempre deu uma liberdade grande aos utilizadores d Android. Ainda que tenha uma loja de apps muito completa, oferece ainda a possibilidade de instalar apps diretamente, fora da Play Store. Este processo passa a precisar de uma autenticação dos utilizadores quando estes quiserem dispensar a sua validação.

Instalar apps Android fora da Play Store

Como se esperava, a Google está a tomar novas medidas para proteger os utilizadores do Android contra apps maliciosas. A empresa anunciou que trabalha num novo recurso para apps instaladas de fora da Play Store. Será solicitado que faça uma autenticação biométrica ou indique o PIN durante a instalação das APK.

Como todos já experimentaram, a Google permite instalar apps diretamente no Android há vários anos. Embora isso dê muita liberdade aos utilizadores, traz também muitos perigos associados. Como parte de uma nova medida de segurança, a gigante das pesquisas exigirá uma autenticação biométrica do utilizador ou a verificação do PIN antes de permitir a instalação de qualquer APK externo.

Atualmente, a Google mostra um alerta quando não consegue validar a origem de uma app instalada fora da Play Store. Os utilizadores podem contornar isso avançando com o tocar em “Instalar mesmo assim”. No entanto, em certas situações, a Google solicitará a verificação biométrica ou PIN em vez de o ignorar.

Google torna processo mais seguro para todos

Essa camada extra de proteção entrará em ação para apps que levantem suspeitas para a Google. Se detetar que uma APK está associada a malware, não concluirá a instalação sem uma impressão digital ou PIN.

Embora o recurso ainda não esteja disponível, ele já está a ser testado na versão mais recente da Play Store. Isso sugere que poderá ser lançado com novas atualizações para Android 14 e para o Android 15. Quanto a versões anteriores, ainda não existe nenhuma informação disponível.

Assim, a Google continua a fortalecer as defesas do Android à medida que as ameaças à segurança a este sistema crescem e evoluem. Apps maliciosas podem passar pelos filtros da Play Store, e por isso é importante que aprovações adicionais sejam desenvolvidas e aplicadas aos utilizadores e ao sistema da Google.