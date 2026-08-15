O seu próximo smartphone vai durar até 2033? Google garante que sim

A compra de um smartphone envolve sempre ponderar a durabilidade do investimento. A pensar nisso, a Google deu um passo importante com o lançamento do Pixel 11. Para além das atualizações Android por 7 anos, assegurou também a disponibilidade de peças oficiais durante 7 anos completos.

Com a evolução do mercado, manter o mesmo telefone durante vários anos tornou-se uma prioridade para muitos utilizadores. É assim importante garantir as peças necessárias para reparação, algo que a Google agora garantiu.

Peças oficiais até 2033 nos novos Pixel 11

A confirmação surgiu durante a apresentação oficial dos novos modelos e abrange todos os mercados onde os equipamentos são vendidos. Esta política de hardware da Google acompanha exatamente a garantia de suporte do sistema operativo, oferecendo uma cobertura integral aos proprietários.

A medida não é inédita no catálogo da gigante tecnológica, que já tinha estreado esta abordagem em gerações anteriores. Ainda assim, a continuidade deste compromisso na nova gama reforça uma estratégia sólida virada para a sustentabilidade e para a reparabilidade dos dispositivos.

Bateria e ecrã protegidos contra desgaste

O acesso a componentes originais ganha uma relevância crucial quando se analisa a degradação natural do hardware. Uma bateria típica atinge o limite recomendado de perda de capacidade ao fim de sensivelmente três anos de utilização intensiva.

Sem peças de substituição adequadas por parte da Google, o suporte prolongado de software perderia grande parte do seu valor prático. Saber que será possível trocar a bateria ou substituir um ecrã partido por peças genuínas permite manter o telefone funcional e seguro durante todo o ciclo prometido pela marca.

A aposta da Google estabelece uma referência importante para o ecossistema móvel. Ao combinar software atualizado com assistência física garantida até ao fim do ciclo de vida, a empresa responde a uma das maiores exigências dos consumidores.