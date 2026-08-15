VLC demora uma eternidade a abrir no Windows 11? O culpado não é quem pensa

O VLC continua a ser uma das ferramentas mais populares para reprodução multimédia. No entanto, muitos utilizadores no Windows 11 têm reportado um comportamento anormal que torna a abertura de ficheiros de áudio num processo exasperante. Em alguns PCs, a inicialização de um ficheiro MP3 chega a demorar 33 segundos.

A interferência do Microsoft Defender no VLC

A situação gerou debate na comunidade após críticas ao desempenho do software de código aberto. A equipa da VideoLAN, responsável pelo desenvolvimento da aplicação, respondeu prontamente e identificou a origem do problema fora do seu próprio código. A causa está no Microsoft Defender, o antivírus padrão do Windows 11.

Segundo os responsáveis pelo projeto, o atraso está diretamente ligado ao comportamento do Microsoft Defender. A solução de segurança da Microsoft parece analisar de forma excessiva a estrutura modular do reprodutor, interferindo no carregamento dos seus componentes essenciais.

Testes confirmam anomalia no sistema operativo

O VLC foi desenhado com uma arquitetura modular em que codecs, formatos de entrada e saídas de áudio funcionam como extensões independentes. Para evitar a leitura pasta a pasta a cada execução, o programa recorre a um ficheiro de índice de memória intermédia. Quando o antivírus do Windows bloqueia ou verifica exaustivamente esse ficheiro, todo o arranque fica congelado até que a análise termine.

Registos no gestor de problemas da VideoLAN mostram que esta lentidão afeta máquinas com especificações avançadas, onde a descodificação de um ficheiro áudio deveria ser instantânea. O atraso desaparece quando a pasta do programa é colocada nas exclusões de segurança do sistema operativo, o que reforça a tese de incompatibilidade com os mecanismos de proteção da Microsoft.

Formas simples de restaurar o desempenho normal

Embora o reprodutor nativo do Windows seja apontado como alternativa imediata, análises de consumo de recursos mostram que este consome mais memória e apresenta limitações no suporte a formatos de vídeo avançados. Para os utilizadores afetados por esta quebra de fluidez, existem soluções práticas que dispensam a desativação do antivírus.

A abordagem mais eficaz passa por forçar a regeneração da lista de módulos através do utilitário de sistema incluído na pasta de instalação do leitor. Outra alternativa viável consiste na reinstalação do VLC ou definir uma regra de exceção direcionada no Microsoft Defender para a pasta do programa. Ambas as medidas repõem o arranque imediato a que a aplicação habituou os seus utilizadores.