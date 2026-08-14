Drones com explosivos param Aeroporto de Leipzig: Avião da DHL foi atingido no ar

Drones com explosivos e uma colisão em pleno voo. O que parecia um cenário de ficção paralisou por completo o Aeroporto de Leipzig/Halle esta noite, colocando em xeque a segurança de um dos maiores hubs de carga da Europa.

Um grave incidente de segurança paralisou o Aeroporto de Leipzig/Halle, na Alemanha, um dos hubs de transporte de carga mais importantes da Europa, durante a última noite.

A presença de um drone carregado com explosivos nas imediações da pista forçou a suspensão imediata de todas as operações, terminando com um segundo dispositivo a colidir com uma aeronave da DHL.

Invasão no espaço aéreo força paragem total

O alerta foi dado durante o período noturno, altura de intenso tráfego de mercadorias no aeroporto alemão. Assim que o primeiro drone com carga explosiva foi detetado próximo da pista principal, os protocolos de emergência foram ativados, resultando na suspensão imediata de todas as descolagens e aterragens.

A prioridade inicial das autoridades foi garantir a segurança em terra e isolar a ameaça detetada na pista.

Avião da DHL atingido por segundo drone

A situação escalou de forma crítica no ar. Impedido de aterrar devido ao encerramento do espaço aéreo, um avião de carga da gigante logística DHL ficou a realizar manobras de espera na zona circundante.

Foi durante este período que a aeronave acabou por ser atingida por um segundo drone, confirmando a gravidade e o nível de coordenação do incidente.

A utilização de drones em zonas de exclusão aérea de aeroportos representa um dos maiores desafios tecnológicos e de segurança da aviação moderna, especialmente quando envolvem sistemas armados ou explosivos.

Investigação em curso

As autoridades de segurança alemãs e as equipas de investigação criminal já estão no local a recolher os destroços dos dispositivos para determinar a sua origem, capacidade técnica e quem esteve por trás do ataque.

O tráfego no Aeroporto de Leipzig/Halle esteve severamente condicionado, afetando várias rotas de distribuição de carga a nível internacional.