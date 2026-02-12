Estónia abriu oficialmente uma estrada de gelo
As temperaturas no norte da Europa têm sido tão baixas que os cidadãos da Estónia podem atravessar, de carro, um troço de 20 km de mar congelado. O país abriu a primeira estrada de gelo oficial!
A chamada "estrada de gelo" que liga as ilhas de Saaremaa e Hiiumaa, situadas no oeste da Estónia, entre o mar Báltico e o golfo de Riga, foi oficialmente aberta, no domingo.
À espera estava já uma fila de carros, ansiosos por percorrer, de forma oficial, o troço e 20 km.
Estrada de gelo oficializada por necessidade dos habitantes
Os habitantes da ilha mais pequena, Hiiumaa, com uma população de cerca de 9000 pessoas, deslocam-se a Saaremaa, com aproximadamente 31.000 habitantes, para atividades corriqueiras, como tomar café. Chegar à ilha maior garante, também, a ligação ao território continental da Estónia.
Com os ferries a terem dificuldade em manter um serviço regular no mar gelado após semanas de temperaturas a descerem até aos -10 °C, os residentes começaram espontaneamente a conduzir sobre o mar congelado.
Perante os riscos sérios, as autoridades decidiram abrir oficialmente a estrada, criando um corredor assinalado sobre o mar congelado, onde especialistas determinaram que o gelo é suficientemente espesso para suportar o peso de automóveis em circulação.
Desafios de operar uma estrada de gelo
Segundo Marek Koppel, supervisor de manutenção rodoviária na Verston Eesti, a empresa estónia responsável pela construção e gestão da via, preparar a estrada não é tarefa fácil.
Conforme citado pelo The Guardian, os trabalhadores têm de medir a espessura do gelo a cada 100 metros para identificar as zonas com mais de 24 cm de espessura, o mínimo exigido por razões de segurança.
Depois, alisam o gelo irregular e as fendas. As condições meteorológicas e a solidez do gelo são monitorizadas permanentemente e o percurso é ajustado em conformidade.
Um veículo não pode pesar mais de 2,5 toneladas e deve circular abaixo dos 20 km/h ou entre 40 e 70 km/h: qualquer velocidade intermédia pode criar uma vibração que danifica o gelo.
Além disso, os carros não podem parar na estrada e devem manter uma distância de segurança entre si, e os passageiros não podem usar cinto de segurança.
Por forma a permitir uma saída rápida em caso de acidente, as portas dos veículos têm de ser fáceis de abrir.
Estrada de gelo faz "parte da cultura"
Embora a abertura da estrada de gelo tenha resultado de uma necessidade, Hergo Tasuja, presidente da Câmara de Hiiumaa, afirmou que faz, também, "parte da nossa cultura".
Segundo Tasuja, "durante gerações e gerações, as pessoas que vivem aqui, especialmente aquelas que vivem perto do mar, nadam e utilizam barcos no verão; e, no inverno, está-lhes no sangue ir ao mar" e caminhar sobre o gelo.
Outra "estrada de gelo" terá sido utilizada, há oito anos, com o mesmo propósito de ligar as ilhas. Desde então, os invernos no país têm sido demasiado amenos.