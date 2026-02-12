Milhões de PC com Windows podem entrar num “estado de segurança degradado”

Depois de 15 anos, os certificados originais do Secure Boot, o mecanismo que protege o arranque dos PC com Windows, estão prestes a expirar.

Windows: Certificados Secure Boot vão expirar já em junho deste ano

A Microsoft anunciou que os certificados Secure Boot emitidos aquando do lançamento da funcionalidade, em 2011, vão expirar já em junho deste ano. Trata-se da primeira vez, desde a introdução do Secure Boot, que os certificados atingem o fim da sua validade.

Na prática, os computadores que não estejam devidamente atualizados poderão entrar num “estado de segurança degradado”, ficando mais vulneráveis durante o processo de arranque do sistema.

Importa lembrar que praticamente todos os PC vendidos desde 2011 incluem suporte para Secure Boot, o que significa que a grande maioria dos utilizadores de Windows será abrangida por esta mudança.

Segundo a Microsoft, na maioria dos casos os novos certificados serão distribuídos automaticamente através do Windows Update. No entanto, alguns equipamentos poderão necessitar de uma atualização adicional de firmware (BIOS/UEFI), disponibilizada pelo respetivo fabricante (OEM).

O Secure Boot é uma funcionalidade de segurança introduzida com o padrão UEFI que protege o processo de arranque (boot) do computador.

De forma simples, garante que apenas software confiável e assinado digitalmente pode ser executado quando o PC é ligado.