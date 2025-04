Parece que a maioria dos utilizadores do Windows não gosta do Copilot

O assistente de inteligência artificial (IA) da Microsoft, o Copilot, parece enfrentar dificuldades em conquistar a preferência dos utilizadores. Apesar da sua integração profunda no ecossistema Windows e Microsoft 365, os números de adoção ficam aquém das expectativas e da concorrência.

Números de utilizadores aquém das expectativas

Parece que a maioria dos utilizadores do Windows demonstra pouco interesse no Copilot. O assistente de IA da Microsoft aparenta debater-se para igualar a popularidade dos seus concorrentes diretos.

Segundo informações divulgadas pela newsletter tecnológica Newcomer, o número de pessoas que utilizam o Copilot semanalmente manteve-se estável em cerca de 20 milhões durante o último ano. Em contraste flagrante, o ChatGPT da OpenAI atingiu picos de 400 milhões de utilizadores semanais.

Estes dados, partilhados pela diretora financeira da Microsoft, Amy Hood, numa reunião executiva anual em março, conforme reportado pela Newcomer, levantam algumas questões sobre o futuro da IA que a Microsoft está a visionar.

Embora a Microsoft utilize os modelos da OpenAI para alimentar o Copilot, e o assistente ofereça funcionalidades semelhantes às do ChatGPT, é evidente que não conseguem gerar o mesmo nível de interesse por parte dos utilizadores.

Integração no ecossistema Microsoft sem retorno visível

A estratégia da empresa passou por incorporar o Copilot de forma proeminente no Windows 11, no Microsoft 365 e no browser Edge. Contudo, esta omnipresença não parece ter-se traduzido num aumento significativo da base de utilizadores.

A necessidade de reformular o Copilot, diminuir a dependência da OpenAI e reimaginar o assistente como um produto genuinamente direcionado ao consumidor foram as principais motivações da Microsoft para a contratação estratégica de Mustafa Suleyman e da sua equipa proveniente da Inflection AI.

O trabalho de Suleyman como CEO da Microsoft AI resultou, até ao momento, numa remodelação do Copilot e no lançamento de várias novas funcionalidades. Entre elas, destaca-se a capacidade da IA de executar ações em nome do utilizador em determinados websites.

Poderá ser o início de uma visão mais coesa, mas que ainda não conseguiu criar uma ligação imediata com os utilizadores do Windows ou outros públicos.

A Microsoft investiu milhares de milhões na OpenAI para apoiar a investigação da empresa e obter acesso privilegiado aos seus modelos, tudo na esperança de conseguir competir eficazmente com a Google.

No entanto, mesmo com esse acesso facilitado, o facto de o ChatGPT ter chegado primeiro ao mercado parece ter tido o impacto mais significativo na conversão de pessoas em utilizadores de IA.

