Passatempo 20 anos Pplware: ganhe uns auriculares moto buds+

Em mês de aniversário, os prémios continuam a surgir... O terceiro presente destes 20 anos de Pplware será oferecido em parceria com a Motorola. Participe e habilite-se a ganhar uns moto buds+, com cancelamento ativo de ruído e equalização certificada pela Bose.

Os auriculares são já um acessório indispensável para muitos utilizadores. Com cada vez mais alternativas disponíveis, a procura por um gadget que responda a esta ou aquela especificação vê-se facilitada.

Se procura um modelo com cancelamento de ruído e um equalizador de qualidade, esta pode ser uma boa oportunidade.

Com Sound by Bose e Dolby Head Tracking, os moto buds+ são fáceis de configurar e personalizar, e oferecem um som de alta qualidade, por mais de oito horas (com o cancelamento de ruído desativado).

Visualmente bonitos, mas discretos, os auriculares moto buds+ são resistentes à água e possuem Hi-res (High Resolution Audio), que certifica a qualidade do áudio e a reprodução fiel do som original.

Além disso, possuem dual dynamic drivers (11 mm woofer + 6 mm tweeter) e um sistema triplo de microfone.

Requisitos: 1 - Visitar e seguir a página da Motorola Portugal no Instagram. 2 - Subscrever a newsletter do Pplware. 3 - Diga-nos qual a funcionalidade que não pode faltar nuns auriculares.

