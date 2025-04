Edge 60 Pro: nova proposta da Motorola arrasou nos testes de bateria da DXOMARK

O final desta semana trouxe grandes novidades da Motorola. A marca revelou novos smartphones e um deles está já em destaque num dos pontos mais interessantes para os utilizadores. Falamos da bateria, onde o Motorola Edge 60 Pro garantiu já o domínio completo.

Motorola arrasou nos testes da DXOMARK

O Motorola Edge 60 Pro garantiu a posição número 1 no ranking global de baterias da DXOMARK. Estabeleceu um novo padrão de autonomia e eficiência para os smartphones. Além de atingir a pontuação geral de bateria mais elevada, o Edge 60 Pro supera os concorrentes no segmento de gama alta graças à sua combinação de excelente duração da bateria, capacidade de carregamento rápido e gestão eficiente da energia.

O Motorola Edge 60 Pro oferece até mais de 3 dias de utilização com uma utilização moderada. O dispositivo oferece uma resistência impressionante, durando 83 horas sem necessitar de recarga. Tem um desempenho particularmente bom durante o streaming de vídeo e jogos, oferecendo até 26 horas de reprodução de vídeo e 14 horas de jogo, o que o posiciona como uma ótima opção para utilizadores.

Este dispositivo está equipado pode usar um carregador rápido de 90 W, capaz de atingir 80% de carga em apenas 32 minutos. Uma carga rápida de cinco minutos proporciona aproximadamente 8 horas de utilização, garantindo um tempo de paragem mínimo. O Edge 60 Pro também suporta carregamento sem fios, atingindo 80% da capacidade em menos de duas horas para maior flexibilidade.

Edge 60 Pro domina no campo da bateria

De forma menos positiva, o Motorola Edge 60 Pro teve apenas um ponto a ser apontado. Falamos de um desempenho de carregamento sem fios ligeiramente abaixo da média. O Edge 60 Pro obteve uma classificação elevada na eficiência graças às suas correntes de descarga bem controladas numa vasta gama de casos de utilização. Estes resultados refletem o compromisso da Motorola com a otimização energética, oferecendo aos consumidores uma experiência de bateria bem equilibrada.

Para além da primeira posição no ranking de baterias do DXOMARK, o Motorola Edge 60 Pro supera significativamente os dispositivos da classe High End (com preços entre os 400€ e os 600€). Isto acontece graças especialmente à sua duração superior da bateria.

Em termos de especificações, como já revelado, o Razr 60 Ultra está muito bem equipado. O modelo usado nos testes da DXOMARK tinha uma bateria de 6000 mAh, uarregador de 90 W (não incluído), um ecrã OLED de 6,67 polegadas, 1220 x 2712, 120 Hz, um Soc MediaTek Dimensity 8350 e 512 GB de armazenamento e 12 GB de RAM.