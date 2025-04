Quase 15% não investe o seu dinheiro nem planeia começar

Historicamente, os investimentos não são parte da estratégia financeira dos portugueses. Contudo, procurámos perceber o comportamento de quem nos lê e os resultados são interessantes.

Investe o seu dinheiro?

Com a questão fechada, importa analisar as 2348 respostas, que indicam que, de facto, "mudam-se os tempos, mudam-se as vontades".

Apesar de 526 pessoas (13%) terem votado que não investiam o seu dinheiro, a maioria das respostas indica que os leitores já investem (79%) ou, pelo menos, querem/planeiam começar a fazê-lo (8%).

Em termos de produtos financeiros, 19% investe em Fundos de Investimento Negociados em Bolsa (ETF) e 13% em Ações.

Com percentagens mais residuais, estão os investimentos noutro(s) ativo(s) (10%), em Imobiliário (8%) e Obrigações (3%).

Indo ao encontro do perfil conservador que nos está associado, geralmente, 15% aplica o seu dinheiro em Certificados de Aforro e/ou do Tesouro e 14% dos leitores revelou ter um Plano Poupança Reforma (PPR).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, ainda, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

