Motorola Edge 60 Pro e Edge 60: repletos de IA e com novos padrões de durabilidade

Nova série Edge 60 da Motorola chega com os primeiros dispositivos da marca com ecrã de quatro curvas neste segmento, a par de altos padrões de durabilidade, e novas e avançadas funcionalidades de Inteligência Artificial (IA). Conheça os Edge 60 Pro e Edge 60.

Os Motorola Edge 60 Pro e Motorola Edge 60 apresentam-se como dispositivos preparados para qualquer necessidade, combinando um conjunto distinto de funcionalidades e quatro câmaras de nível profissional com alto padrões de durabilidade e funcionalidades de IA.

Com ecrãs maiores e de melhor qualidade, os novos modelos oferecem mais espaço, por via de um ecrã OLED quad- curved de 6,7'', o ecrã mais brilhante e vibrante da Motorola.

Design confortável e de quatro curvas

Projetada para se destacar, a família Motorola Edge 60 estreia um design ultra-fino e de quatro curvas contínuas que podem ser mantidas na mão durante horas.

Com curvas suaves e traseiras texturizadas, os novos modelos procuram ser confortáveis e agradáveis ao toque.

Com acabamentos inspirados em couro e nylon, o Motorola Edge 60 Pro brilha em cores personalizadas escolhidas pelo Pantone Colour Institute: incluindo Shadow, Dazzling Blue e Sparkling Grape.

Por sua vez, o Motorola Edge 60 possui acabamentos inspirados na tela e em couro nas cores Gibraltar Sea e Shamrock.

Além de visualmente apelativos, estes materiais inovadores foram feitos para durar tal como os próprios dispositivos. Ambos os smartphones estão equipados com os mais elevados padrões de durabilidade, segundo a marca:

Certificação MIL-STD-810H, que garante resistência a temperaturas extremas, humidade até 95%, altitudes elevadas e quedas até 1,5 metros;

Corning Gorilla Glass 7i5;

Certificação IP68/IP69, que oferecem nível máximo de proteção contra poeira, sujidade, areia, jatos de água a alta pressão e imersão em água doce até 1,5 metros durante 30 minutos.

Interações mágicas potencializadas por Moto AI

A Moto AI está a revolucionar as tarefas do dia a dia, indo além de um assistente tradicional para se tornar num companheiro proativo.

A nova família Motorola Edge 60 estreia o primeiro conjunto de comandos avançados com Moto AI - "Faz-me um resumo", "Presta atenção" e "Lembra-te disto" - ainda mais evoluídos, graças ao feedback dos utilizadores.

Este ajudou, também, a desenvolver algumas das experiências mais envolventes de sempre com Moto AI, transformando como os utilizadores interagem com o Motorola Edge 60 Pro.

Com sugestões em tempo real, a funcionalidade Next Move reconhece o que está no ecrã como uma receita ou itinerário e propõe os próximos passos.

Além disso, com o Smart Connect com IA, é possível controlar funcionalidades por voz ou texto, com comandos simples como "mostra isto na minha TV", e transmitir o conteúdo diretamente para a televisão, espelhar no PC ou tablet ou iniciar um hub de multitarefa.

Fotografia profissional para contar histórias visuais

Para garantir a captura perfeita em qualquer situação, os Edge 60 Pro e Edge 60 combinam capacidades de hardware e software de topo. As quatro câmaras de nível profissional contam com software otimizado, não sendo necessário otimizar nada, apenas disparar.

O sistema de câmara principal de 50 MP com o sensor Sony LYTIA 700C cria imagens mais brilhantes e vibrantes em todas as condições de iluminação. E os momentos fugazes ficam sem desfoque, graças ao OIS e ao foco de todos os pixeis omnidirecional, que oferece 32x mais pixeis de foco.

A lente ultrawide de 50 MP garante que nada fica de fora e a lente teleobjetiva de 10 MP faz com que os disparos a longas distâncias fiquem nítidos e detalhados.

No Motorola Edge 60 Pro, os utilizadores podem ver a cena claramente a 3x a distância com zoom ótico e aproximar-se até 50x com o Super Zoom.

Para selfies, os utilizadores podem usar a câmara frontal de 50 MP.

Além do hardware, o Photo Enhancement Engine trabalha em conjunto com o Moto AI para ajustar os detalhes, reduzir o ruído, entregar qualidade otimizada e muito mais, garantindo que cada imagem tenha a mesma aparência no ecrã que na realidade.

Desempenho e bateria

Além do Gold Label da DXOMARK, o Motorola Edge 60 Pro alcançou a pontuação mais alta do mundo no seu ranking de baterias de smartphones, demonstrando um desempenho excecional tanto em duração de bateria como em carregamento.

Graças à bateria de 6000 mAh e ao carregamento TurboPower de 90 W, o Motorola Edge 60 Pro oferece energia para o dia com apenas seis minutos de carregamento. O carregamento sem fios de 15 W está, também, disponível (carregador sem fios vendido separadamente).

Estas experiências são igualmente suportadas pelo ulta-eficiente processador MediaTek Dimensity 8350 Extreme, que potencializa o desempenho da IA no dispositivo, jogos suaves, vídeos em alta resolução e muito mais.

A potência não é um problema no Motorola Edge 60, uma vez que está equipado com uma grande bateria de 5200 mAh e carregamento rápido TurboPower de 68 W, oferecendo energia para o dia com apenas oito minutos de carregamento.

Disponibilidade

O Motorola Edge 60 Pro e o Motorola Edge 60 estarão disponíveis em alguns países da Ásia, Europa, América Latina e Oceânia.

Em Portugal, o Motorola Edge 60 Pro estará disponível por um preço de 599,99 €, enquanto o Motorola Edge 60 terá um preço de 429,99 €.

Ambos os modelos estarão disponíveis no mercado nacional a partir de 15 de maio.

O Motorola Edge 60 estará disponível nas cores Gibraltar Sea e Shamrock, e o Motorola Edge 60 Pro na cor Shadow.

Novos acessórios complementam o ecossistema

Para se manterem atualizados enquanto completam o seu look, os consumidores podem conectar os Moto Things ao seu Motorola Edge 60 Pro e Motorola Edge 60.

Os novos Moto Buds Loop, os mais recentes auriculares da Motorola, apresentam Sound by Bose e cristais da Swarovski.

Esta combinação é ideal para quem deseja uma qualidade de áudio superior sem sacrificar o estilo ou o conforto.

Além disso, o Moto Watch Fit integra-se com quase qualquer dispositivo Android, aproveitando as funcionalidades de apoio ao fitness.

Com estas adições, os utilizadores podem desfrutar de um som excecional enquanto monitorizam a sua saúde/bem-estar e atividades diárias.

