OpenAI queria comprar o IDE de IA Cursor, mas optou pelo Windsurf. Porquê?

A OpenAI, empresa mãe do ChatGPT, está a movimentar-se estrategicamente no competitivo mercado de Integrated Development Environments (IDEs) baseados em inteligência artificial (IA). Tentativas de aquisição dos populares Cursor e Windsurf revelam a ambição da empresa em consolidar a sua posição neste mercado em rápido crescimento.

IDE Cursor não para de crescer

A Anysphere, empresa por detrás do popular IDE de IA Cursor, está a experienciar um crescimento tão vertiginoso que uma aquisição não está nos seus planos imediatos, nem mesmo perante o interesse manifestado pela OpenAI.

O Cursor tornou-se um alvo cobiçado entre os IDEs de IA mais utilizados. O seu volume de negócios tem registado um aumento exponencial, duplicando, em média, a cada dois meses. Atualmente, a receita anual recorrente (RAR) da Anysphere estima-se em cerca de 300 milhões de dólares.

Conforme avançado anteriormente pela CNBC, a Anysphere abandonou conversações preliminares sobre uma possível aquisição pela OpenAI, após ter sido abordada pela criadora do ChatGPT.

A startup terá recebido, inclusivamente, outras propostas de compra que optou por não considerar. A justificação para estas recusas reside na forte determinação da Anysphere em manter a sua independência e trajetória autónoma.

Cursor não deu? OpenAI tenta a Windsurf

Em linha com a sua aposta na independência, a Anysphere encontra-se, ao invés, em negociações para angariar capital, e procura uma avaliação que poderá rondar os 10 mil milhões de dólares, de acordo com informações divulgadas pela Bloomberg no mês passado.

Apesar de não ter conseguido adquirir a Anysphere, a OpenAI não abandonou o objetivo de integrar uma startup de relevo no domínio dos IDEs de IA. A empresa terá mantido conversações com mais de 20 outras entidades neste espaço, segundo a CNBC.

Posteriormente, o interesse da OpenAI direcionou-se para a Windsurf, outra startup em ascensão no mercado. Foi reportada pela Bloomberg uma oferta de aquisição no valor de 3 mil milhões de dólares. Embora a Windsurf seja uma empresa comparativamente mais pequena, a sua RAR situa-se nos 100 milhões de dólares.

A Windsurf tem vindo a ganhar tração junto da comunidade de programadores, sendo o seu produto reconhecido pela capacidade de operar com sistemas empresariais legacy.

As razões estratégicas por detrás das aquisições da OpenAI

É provável que esta procura ativa por aquisições por parte da OpenAI se prenda com a necessidade de identificar novos métodos de crescimento, num cenário onde concorrentes como o Gemini da Google e a chinesa DeepSeek intensificam a pressão sobre os preços de acesso aos modelos de IA.

Acresce que modelos recentes lançados pela Anthropic e pela Google superaram os modelos da OpenAI em benchmarks de programação, tornando-se escolhas preferenciais para muitos programadores.

Embora a OpenAI possua capacidade para desenvolver o seu próprio IDE de IA, a aquisição de um produto já estabelecido e popular entre os programadores permitiria à criadora do ChatGPT evitar o moroso processo de construir este negócio a partir do zero.

