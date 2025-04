À procura do presente ideal para o Dia da Mãe? A Huawei selecionou algumas opções

Com a aproximação do Dia da Mãe, a Huawei destaca uma cuidada seleção de presentes tecnológicos, que unem elegância e praticidade, que vão permitir expressar todo o apreço e admiração que merecem.

Mais do que uma data no calendário, o Dia da Mãe é um momento especial para celebrar aquelas que mais inspiram, motivam e cuidam quem as rodeia.

Por isso, a Huawei sugere presentes para o Dia da Mãe que se destacam pela inovação, design e funcionalidades de saúde e bem-estar, oferecendo uma experiência quotidiana reinventada e mais inteligente.

Atenta aos diversos gostos e estilos de vida, a marca sugere o Watch GT 5, os FreeArc e o Watch Fit 3.

Huawei Watch GT 5: elegância em cada detalhe

Para as mães que encontram a beleza nos detalhes mais subtis, o Huawei Watch GT 5 não é apenas um relógio, é o requinte em forma de acessório.

Onze mostradores personalizáveis transformam este relógio numa tela onde a individualidade ganha forma, adaptando-se a cada estilo com uma sofisticação ímpar.

Concebido com materiais de excelência e um design que lembra a relojoaria tradicional, este smartwatch acompanha o ritmo acelerado do dia a dia com elegância e confiança.

Escolher uma cor em função do look ou do estado de espírito é também possível graças ao design inovador Huawei EasyFit, através do qual se pode facilmente mudar a bracelete.

Com uma autonomia que se estende até sete dias, este acessório eleva o quotidiano das mães modernas a um novo patamar de estilo e bem-estar.

Huawei Watch GT 5 (41 mm) PVPR : desde 199,00 €

: desde 199,00 € Cor: Dourada, Castanho, Branco, Azul

Huawei FreeArc: liberdade de movimentos para um estilo de vida mais ativo

Para as mães que procuram o equilíbrio entre um estilo de vida mais ativo e dinâmico, os Huawei FreeArc são o presente ideal.

Com um design open-ear inovador, estes auriculares proporcionam um ajuste seguro e confortável, permitindo que se mantenham atentas ao mundo à sua volta, seja durante o exercício matinal, no trabalho ou num passeio relaxante.

As curvas suaves em forma de S e o silicone líquido hipoalergénico garantem um conforto duradouro, mesmo durante longos períodos de utilização.

A qualidade de som está assegurada, com graves profundos e vozes nítidas.

Com uma autonomia até 28 horas e com a capacidade de ligar a dois dispositivos em simultâneo, os auriculares serão uma mais-valia para mães que estão sempre em movimento.

Huawei FreeArc PVPR : 99,00 €

: 99,00 € Cor: Cinzento, Verde e Preto

Huawei Watch Fit 3: versátil e com recomendações inteligentes

O Huawei Watch Fit 3 pode ser uma forma original e inteligente de demonstrar o afeto, bem como a preocupação com o bem-estar da figura maternal.

Com um design fino e leve, este smartwatch de ecrã quadrado torna-se um companheiro discreto e elegante que acompanha cada momento do dia.

A monitorização da atividade física, dos sinais vitais e de bem-estar ajuda a cuidar da saúde de forma simples e em tempo real.

Com este smartwatch é possível obter sugestões inteligentes, nomeadamente recomendação de desportos e atividades para experimentar, com base nos hábitos de treino, consumo de calorias e até nas condições meteorológicas.

Além disso, uma vez que a bateria oferece até dez dias de autonomia, o Huawei Watch Fit 3 dispensa carregamentos constantes para um dia a dia com menos preocupações.