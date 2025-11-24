Black Friday: três smartwatches baratos que valem a pena este ano

A Black Friday continua a ser uma das melhores oportunidades do ano para renovar tecnologia, e os smartwatches estão entre os produtos com maior procura graças à combinação de utilidade diária, funcionalidades de saúde e preços mais acessíveis. No meio das diversas opções disponíveis, alguns modelos destacam-se pela relação qualidade/preço e pela maturidade das suas funcionalidades. Aproveite os descontos Black Friday, o preço mais baixo do ano.

O KKTICK Tank T5 é um smartwatch pensado para utilizadores que valorizam resistência e autonomia acima de tudo. A construção robusta, com certificação 3ATM e um corpo preparado para quedas e condições adversas, torna-o um companheiro fiável em trilhos, treinos ao ar livre e rotinas intensas. O ecrã mantém boa visibilidade mesmo em luz forte, e a interface foi desenhada para permanecer responsiva em diferentes cenários de utilização.

Um dos maiores destaques é a presença de GPS integrado e mapas offline, permitindo navegação independente do smartphone, um reforço importante para quem se desloca em zonas remotas ou simplesmente prefere deixar o telemóvel no bolso. Junta-se a isto uma bateria de 860 mAh, acima da média, capaz de sustentar vários dias de uso misto sem preocupações de carregamento frequente. Há também 4 GB de armazenamento interno e suporte para auscultadores Bluetooth, o que permite levar música e rotas diretamente no relógio.

Em conjunto, estas características criam um smartwatch com vocação outdoor e capacidade real de acompanhamento diário. Mesmo com funcionalidades mais avançadas do que o habitual na sua gama, o Tank T5 mantém uma utilização estável, focada na fiabilidade e na autonomia prolongada.

O smartwatch KKTICK Tank T5 está disponível com 55% de desconto, por apenas cerca de 47 € (IVA incluído), utilizando o código BF2025-50%.

O DT ULTRA 4 PRO posiciona-se como uma solução equilibrada para quem procura um smartwatch com presença mais premium, boa fluidez e um conjunto sólido de funcionalidades. O ecrã AMOLED de 2,04", com cores vivas e excelente nitidez, proporciona uma experiência visual superior dentro do segmento, enquanto o corpo robusto mantém um design atual e confortável de usar durante todo o dia. A interface é rápida e intuitiva, com animações suaves e menus bem distribuídos.

A nível funcional, o relógio inclui monitorização cardíaca contínua, medições de SpO2, acompanhamentos de treino, registo de sono e integração com chamadas Bluetooth. Há também suporte para reprodução de música sem depender do telemóvel, graças aos 4 GB de memória interna e à ligação para auscultadores TWS. Para quem utiliza aplicações de mensagens, o relógio permite receber e responder a várias notificações, oferecendo maior conveniência no quotidiano.

O conjunto ganha ainda mais consistência com a autonomia, que pode chegar a vários dias de utilização normal graças à bateria de 400 mAh. Na prática, o DT ULTRA 4 PRO oferece uma combinação interessante de estilo, funcionalidades e desempenho, adequada tanto para trabalho como para lazer.

O smartwatch DT ULTRA 4 PRO está disponível com 33% de desconto, por apenas cerca de 29 € (IVA incluído), utilizando o código de desconto BF2025-30%.

O DT WATCH 11 PRO aposta num design mais fino e elegante, destacando-se pela leveza, conforto e simplicidade de utilização. O corpo em liga de zinco é discreto, mas sólido, e o ecrã AMOLED de grandes dimensões garante boa visibilidade e cores vibrantes. A navegação é fluida e o always-on display reforça a sensação de relógio tradicional, sem sacrificar demasiado a autonomia.

Além do aspeto, o modelo oferece um conjunto funcional maduro: monitorização de saúde, modos desportivos, chamadas Bluetooth e personalização de mostradores, incluindo a possibilidade de usar vídeos curtos. Tal como outros modelos da marca, inclui também navegação com Google Maps e resposta rápida a mensagens em Android, cobrindo necessidades comuns de forma prática. A certificação IP68 assegura resistência a pó e água, tornando-o adequado para uso contínuo em diferentes contextos.

A autonomia beneficia da bateria de 300 mAh e do sistema relativamente leve, garantindo vários dias de uso moderado. Com 4 GB de armazenamento interno, compatibilidade com auscultadores TWS e boa integração com o smartphone, o WATCH 11 PRO apresenta-se como uma opção completa para quem procura equilíbrio entre estilo e funcionalidade.

O smartwatch DT WATCH 11 PRO está disponível com 33% de desconto, por apenas cerca de 23 € (IVA incluído), utilizando o código de desconto BF2025-30%.

Em conclusão...

No conjunto, estes três smartwatches representam aquilo que muitos utilizadores procuram na Black Friday: preços baixos, funcionalidades completas e experiência suficiente para acompanhar o quotidiano sem compromissos. O KKTICK TANK T5 destaca-se pela robustez e autonomia, o DT ULTRA 4 PRO oferece o melhor equilíbrio entre fluidez e versatilidade, e o DT WATCH 11 PRO assume-se como a opção mais elegante e equilibrada. Nenhum deles tenta competir com modelos premium, mas todos entregam o essencial com surpreendente consistência. Para quem procura um wearable acessível e funcional, este trio cobre a maioria das necessidades sem ultrapassar o orçamento.

