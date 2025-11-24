Apple parece estar a desenvolver uma capa tátil para o iPhone: ou seja?

A Apple poderá estar a desenvolver capas para iPhone com superfícies sensíveis ao toque, que funcionariam como camadas secundárias para controlo do smartphone, como deslizar para ajustar o volume e tocar para controlar a câmara.

Uma informação divulgada pelo habitual Instant Digital, no Weibo, dá conta de que a Apple poderá integrar sensores nas suas futuras capas para o iPhone e que, quando ligadas ao dispositivo, ele poderá alterar o comportamento dos botões para essas áreas incorporadas na capa.

Esta tecnologia permitiria que toques ou deslizes na capa acionassem funções do sistema, como volume, controlo da câmara ou atalhos, sem necessidade de tocar no ecrã.

Registos de patentes da Apple indicam que a empresa já explorou anteriormente tecnologias semelhantes, recorrendo ao Near Field Communication (NFC), por exemplo, para estabelecer comunicação entre a capa e o telefone.

Sobre esta novidade, contudo, não há grandes detalhes, nomeadamente sobre como os modelos irão suportar a tecnologia, como os sensores serão alimentados ou como a capa poderá manter um preço acessível.

Indo além de um acessório, uma capa tátil poderia concretizar a ambição de criar um iPhone com menos botões. Conforme recordado, anteriormente, a Apple explorou a possibilidade de transformar a própria capa numa extensão dos controlos do telefone.

Se para a Apple esta abordagem pode representar um caminho para um hardware mais limpo e uniforme, para os utilizadores poderá significar controlos mais ergonómicos sem depender constantemente do ecrã.