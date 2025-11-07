HUAWEI Watch Ultimate 2: smartwatch único com luxo, resistência e desempenho

O HUAWEI Watch Ultimate 2 é o smartwatch mais avançado da marca, com corpo em titânio líquido, resistência a mergulho técnico até 100 metros, GPS de dupla frequência e sensores de nova geração para monitorização de saúde e desempenho. Tivemos connosco este smartwatch e agora mostramos tudo o que quer saber!

Design premium e materiais de alta performance

O HUAWEI Watch Ultimate 2 reforça a aposta da marca num design que alia elegância e durabilidade. A caixa é construída em titânio líquido, um material leve e extremamente resistente, usado também na indústria aeroespacial, que garante robustez sem comprometer o conforto no pulso. O vidro de safira, altamente resistente a riscos, protege o ecrã e mantém o brilho original mesmo após uso intenso em ambientes exigentes.

O aro em cerâmica técnica de alta densidade acrescenta um toque de luxo, ao mesmo tempo que contribui para a resistência à corrosão — um fator essencial para utilização em água salgada. O botão rotativo e o botão lateral oferecem uma navegação precisa, sendo concebidos para funcionar de forma fiável mesmo com luvas de mergulho.

Esta atenção ao detalhe faz com que o Watch Ultimate 2 se destaque tanto no quotidiano como nas aventuras mais radicais. É, em todos os aspetos, um relógio que transmite sensação de solidez e sofisticação.

Ecrã AMOLED e uma interface pensada para o exterior

O ecrã AMOLED LTPO de 1,5 polegadas oferece excelente visibilidade em qualquer ambiente. Com cores vivas, pretos profundos e brilho suficiente para leitura direta sob sol intenso, a experiência é fluida e imersiva. A taxa de atualização adaptativa ajuda a equilibrar suavidade e eficiência energética, assegurando uma boa autonomia sem comprometer a experiência de utilização.

A interface do HarmonyOS 5.0 foi aperfeiçoada para uma navegação mais intuitiva, com maior rapidez na resposta ao toque e animações mais suaves. Os mostradores são personalizáveis, permitindo alternar entre estilos elegantes e visuais mais técnicos, dependendo do contexto ou atividade.

Foco total no mergulho e nas comunicações subaquáticas

O HUAWEI Watch Ultimate 2 distingue-se de qualquer outro smartwatch no mercado pela forma como foi desenvolvido para o mergulho técnico e recreativo. É resistente à água até 100 metros de profundidade e cumpre a norma de mergulho EN13319, usada em equipamentos profissionais.

O relógio possui um modo de mergulho dedicado, capaz de registar dados essenciais em tempo real: profundidade, tempo de imersão, velocidade de subida, temperatura da água e alarmes de segurança configuráveis. Estes parâmetros são monitorizados com precisão graças a sensores de pressão barométrica de alta sensibilidade e algoritmos específicos da Huawei que analisam o comportamento subaquático.

Uma das funcionalidades mais impressionantes é a capacidade de comunicação e controlo sob a água. O sistema de toque foi otimizado para reagir a pressões diretas e movimentos, permitindo aceder a dados essenciais mesmo em condições de imersão. Isto faz do Watch Ultimate 2 uma ferramenta valiosa para mergulhadores e instrutores que necessitam de fiabilidade e leitura rápida de informação.

GPS de dupla frequência e modos de expedição

Além do mergulho, o HUAWEI Watch Ultimate 2 é igualmente pensado para quem explora terra firme. O seu GPS de dupla frequência e cinco sistemas de localização (GPS, Beidou, GLONASS, Galileo e QZSS) oferece precisão milimétrica mesmo em ambientes urbanos densos ou zonas montanhosas com sinal fraco.

O modo Expedição é uma das funções mais distintivas. Recorre ao GPS e aos sensores de pressão e bússola para registar rotas, permitir regressar ao ponto de partida e acompanhar alterações de altitude e direção. É uma ferramenta indispensável para alpinistas, caminhantes e exploradores.

Em conjunto, estes recursos colocam o Watch Ultimate 2 num patamar raramente alcançado por um smartwatch, combinando aventura e precisão num só dispositivo.

Sensores de nova geração e saúde sempre monitorizada

A Huawei continua a destacar-se no campo da saúde digital, e este modelo leva a monitorização a outro nível. O relógio integra sensores de última geração para frequência cardíaca, oxigénio no sangue (SpO2), temperatura corporal, níveis de stress e análise de sono com tecnologia TruSleep 5.0.

Além disso, inclui ECG (eletrocardiograma) e análise da rigidez arterial, uma métrica ainda rara neste segmento, que permite avaliar o estado dos vasos sanguíneos e identificar potenciais riscos cardiovasculares. Estes dados são apresentados de forma clara e podem ser sincronizados com a aplicação Huawei Health, oferecendo relatórios completos e sugestões personalizadas.

Autonomia e conectividade inteligente

A autonomia é outro dos grandes trunfos do Watch Ultimate 2. Com uma bateria otimizada e gestão inteligente de energia, oferece até 14 dias de utilização típica e cerca de 8 dias de uso intensivo. O carregamento sem fios é rápido — em apenas uma hora atinge carga completa.

O smartwatch suporta Bluetooth 5.3, chamadas diretas do pulso, notificações inteligentes e armazenamento interno para música, permitindo uma utilização totalmente independente do smartphone, seja em treinos, mergulhos ou expedições.

Um smartwatch premium para quem exige o máximo

O HUAWEI Watch Ultimate 2 é mais do que um relógio inteligente — é uma ferramenta de precisão para quem procura desempenho, fiabilidade e estilo. Combina materiais de topo, tecnologia de ponta e funcionalidades únicas que o distinguem claramente da concorrência.

Entre a capacidade de comunicação subaquática, o modo de mergulho profissional, o GPS ultrarrápido e os sensores médicos avançados, este é um smartwatch desenhado para quem vive no limite, seja nas profundezas do oceano ou nos trilhos mais desafiantes. É, sem dúvida, o modelo que redefine o que significa ser “Ultimate” num smartwatch.

O HUAWEI Watch Ultimate 2 está disponível na loja online da marca e tem um preço de 899 euros. Em termos de cores e materiais, tem como propostas o preto e o azul, ambos com bracelete em fluoroelastômero.

HUAWEI Watch Ultimate 2

HUAWEI Watch Ultimate 2: galeria de imagens