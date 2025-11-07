PplWare Mobile

Combustíveis: preço do gasóleo volta a subir e gasolina desce! Saiba quanto

Motores/Energia 4 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. Joana Dias says:
    7 de Novembro de 2025 às 10:12

    Isto é uma “tecnica suja” para empurrar as pessoas para comprar carros eléctricos.
    O Gasóleo agora vai subindo 4 cêntimos todas as semanas, e a gasolina mantém ou desce preço.
    Qualquer dia temos gasóleo a 2 euros o litro, e gasolina a 1,50€?
    Depois vem o argumento de “m3rda”, “ah os veículos a gasóleo poluem mais”. Tretas.
    Veículos a gasóleo modernos têm dois filtros, é o catalizador e ainda o filtro de partículas.
    Pagamos também o IUC mais caro (pelo menos 11€ a mais) por ser a gasóleo, há uma sobretaxa no IUC.
    E agora vamos pagando gasóleo ao preço do ouro.
    Tudo “truques” para nos empurrar para os carros eléctricos.
    Depois quando, daqui a uns anos, todos tivermos carros eléctricos, vão inventar novas sobretaxas para os carregamentos $$$$$$$$

    • Max says:
      7 de Novembro de 2025 às 10:50

      O que tem a ver o aumento da cotação internacional do gasóleo, verificada na semana passada e nesta, com essa conversa toda? (Dei a explicação no comentário abaixo).
      O valor a mais de IUC em relação aos carros a gasolina é facilmente compensado nos impostos sobre os combustíveis que pagam a menos.

  2. Yamahia says:
    7 de Novembro de 2025 às 10:29

    Não descansam enquanto o bife da rabadilha não atingir 25€/kg.

  3. Max says:
    7 de Novembro de 2025 às 10:39

    A explicação da subida dos preços na presente semana, anunciada no post da 6ª Fª da semana passada: gasóleo (+4,5 cêntimos) e gasolina (+2 cêntimos) pode ser encontrda na cotação internacional da gasolina e do gasóleo da semana passada publicada pela EPCOL – em Estatísticas e selecionando o gráfico “Valores semanais CIF NWE Gasolina 95 e CIF NWE gasóleo … (€/ton)”.
    São esses valores, da semana anterior (de 27 a 31 outubro), que serviram de base ao cálculo do valor de referência para os combustíveis para a presente semana, conforme a regra de cálculo usada e divulgada pela ENSE.
    É visível a forte subida da cotação internacional do gasóleo (que terá continuado na presente semana (que já não consta do gráfico da EPCOL). E não é apenas porque está a chegar o frio e se consome mais gasóleo em geradores – se repararem, em meados de julho, a cotação internacional do gasóleo chegou a ultrapassar a da gasolina. A cotação do gasóleo, por ser muito mais usado para fins industriais e transportes, é mais sensível a alterações no ambiente politico e económico internacional.
    https://www.epcol.pt/estatisticas/cotacoes/14

