Combustíveis: preço do gasóleo volta a subir e gasolina desce! Saiba quanto
Com o aproximar do fim de semana, já são conhecidas as previsões dos preços dos combustíveis para os próximos dias. Saiba o que esperar para a próxima semana e revelamos já que vai haver novamente uma subida no gasóleo enquanto a gasolina desce.
Combustíveis: gasóleo sobe 1,5 cêntimos e gasolina baixa 0,5 cêntimos
Na próxima semana, as previsões indicam que o gasóleo vai subir bastante e a gasolina também sobe. A partir de segunda-feira, pode esperar uma subida de 1,5 cêntimos no gasóleo e uma descida de 0,5 cêntimos na gasolina.
De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser.
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.
Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.
Isto é uma “tecnica suja” para empurrar as pessoas para comprar carros eléctricos.
O Gasóleo agora vai subindo 4 cêntimos todas as semanas, e a gasolina mantém ou desce preço.
Qualquer dia temos gasóleo a 2 euros o litro, e gasolina a 1,50€?
Depois vem o argumento de “m3rda”, “ah os veículos a gasóleo poluem mais”. Tretas.
Veículos a gasóleo modernos têm dois filtros, é o catalizador e ainda o filtro de partículas.
Pagamos também o IUC mais caro (pelo menos 11€ a mais) por ser a gasóleo, há uma sobretaxa no IUC.
E agora vamos pagando gasóleo ao preço do ouro.
Tudo “truques” para nos empurrar para os carros eléctricos.
Depois quando, daqui a uns anos, todos tivermos carros eléctricos, vão inventar novas sobretaxas para os carregamentos $$$$$$$$
O que tem a ver o aumento da cotação internacional do gasóleo, verificada na semana passada e nesta, com essa conversa toda? (Dei a explicação no comentário abaixo).
O valor a mais de IUC em relação aos carros a gasolina é facilmente compensado nos impostos sobre os combustíveis que pagam a menos.
Não descansam enquanto o bife da rabadilha não atingir 25€/kg.
A explicação da subida dos preços na presente semana, anunciada no post da 6ª Fª da semana passada: gasóleo (+4,5 cêntimos) e gasolina (+2 cêntimos) pode ser encontrda na cotação internacional da gasolina e do gasóleo da semana passada publicada pela EPCOL – em Estatísticas e selecionando o gráfico “Valores semanais CIF NWE Gasolina 95 e CIF NWE gasóleo … (€/ton)”.
São esses valores, da semana anterior (de 27 a 31 outubro), que serviram de base ao cálculo do valor de referência para os combustíveis para a presente semana, conforme a regra de cálculo usada e divulgada pela ENSE.
É visível a forte subida da cotação internacional do gasóleo (que terá continuado na presente semana (que já não consta do gráfico da EPCOL). E não é apenas porque está a chegar o frio e se consome mais gasóleo em geradores – se repararem, em meados de julho, a cotação internacional do gasóleo chegou a ultrapassar a da gasolina. A cotação do gasóleo, por ser muito mais usado para fins industriais e transportes, é mais sensível a alterações no ambiente politico e económico internacional.
https://www.epcol.pt/estatisticas/cotacoes/14