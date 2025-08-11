Todos zangados com a Mozilla! IA do Firefox gasta muita bateria e CPU

As novas funcionalidades de IA incluídas na última atualização do Firefox parecem estar a trazer problemas inesperados. As queixas apontam para um elevado consumo de CPU e bateria, algo que está a atrair duras críticas da comunidade. Este era um problema que a Mozilla não queria.

Utilizadores estão zangados com Mozilla

O Firefox 141 foi lançado há algumas semanas, trazendo novas funcionalidades, incluindo otimizações de memória, um conversor de unidades integrado e uma importante funcionalidade de agrupamento de separadores inteligentes com tecnologia de IA.

Basicamente, esta funcionalidade identifica separadores relacionados e sugere nomes para os mesmos, incluindo uma opção chamada “sugerir mais separadores para o grupo”. Mas, nas últimas horas, um grande número de utilizadores tem-se queixado no Reddit sobre a elevada utilização do CPU que esta funcionalidade gera, além de expressarem a sua deceção com a adição de inteligência artificial a este browser.

Um utilizador destacou como a duração da CPU e da bateria do seu computador caíram drasticamente quando ativou as funcionalidades de IA no Firefox. Ao rever o gestor de tarefas, descobriu que o processo de “inferência” era o responsável, provavelmente encarregue de gerir as funções de inteligência artificial do dispositivo.

IA do Firefox gasta muita bateria e CPU

Outros utilizadores confirmaram ainda que este mesmo processo consome muitos recursos e que, quando concluído, o Firefox bloqueia e exige reinicialização. O Firefox utiliza processos locais que canalizam os títulos dos separadores e os agrupam com algoritmos, além de gerar nomes de grupos com base nos modelos de IA da Google.

Alguns utilizadores sugerem que o pico de CPU pode dever-se ao facto de o Firefox utilizar o formato "ONNX" da Microsoft, que é menos eficiente do que alternativas como o "GGUF". Quem tiver estes problemas de desempenho, pode desativar esta funcionalidade acedendo a about:config e definindo os valores browser.ml.chat.enabled e browser.tabs.groups.smart.enabled como false.

Espera-se que a Mozilla responda a estas queixas dos utilizadores sobre a presença da IA no Firefox e os consumos normais de CPU e bateria. O mais provável é que, muito em breve, surja mais uma atualização, onde esta situação é tratada de forma completa.