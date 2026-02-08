A grande novidade do Xiaomi HyperOS 4 foi finalmente revelada

A Xiaomi dá um novo passo que gera grande expectativa. Segundo informações recentes, as características do HyperOS 4 indicam uma mudança radical na estratégia da empresa. Quer libertar-se da MIUI e vai construir um novo sistema, baseado inteiramente na sua própria arquitetura desenvolvida. Esta promete inovações significativas tanto no desempenho como na integração da IA.

O que traz de novo o Xiaomi HyperOS 4?

De acordo com informações partilhadas, a Xiaomi está a reescrever a sua infraestrutura com o sistema operativo de próxima geração, o HyperOS 4. A empresa planeia substituir algumas partes da estrutura principal do sistema pela sua própria arquitetura desenvolvida localmente. O aspeto mais notável desta estratégia será a remoção gradual do código da era MIUI que se acumulou ao longo dos anos e se tornou ineficiente.

Este visa uma experiência de utilizador mais limpa, estável e rápida. Além disso, espera-se que a Xiaomi integre o seu próprio modelo de IA desenvolvido ao nível do sistema. A integração poderá oferecer aos utilizadores uma experiência mais inteligente e personalizada em diversas áreas, desde assistentes virtuais à otimização da câmara.

No entanto, uma das perguntas mais frequentes dos utilizadores, a compatibilidade das aplicações, não foi esquecida. A Xiaomi continuará a manter os serviços nativos do Android por enquanto para evitar problemas de compatibilidade de aplicações. Esta mudança estratégica faz parte da grande visão anteriormente anunciada pela Xiaomi. Em janeiro, a empresa anunciou o seu objetivo de uma “grande fusão” até 2026.

O fim da MIUI nos smartphones da marca

Este objetivo visa combinar o seu chip desenvolvido internamente (XRING O1), sistema operativo e principais modelos de inteligência artificial num único dispositivo. O HyperOS 4 destaca-se como o passo mais concreto no aspeto de software desta visão.

O processo de transição já começou. Segundo os relatos, os componentes do SDK do MIUI começaram a ser removidos de alguns módulos do sistema na versão atual do HyperOS 3.1, como o Tempo e o Álbum de Fotografias. O HyperOS 4, com lançamento previsto para agosto, é apontado como a primeira versão definida pelo slogan “código herdado zero”. Isto significa que o sistema é construído sobre uma base completamente nova.

Sabe-se também que a Xiaomi está a fazer experiências, reescrevendo aplicações essenciais utilizando a framework Flutter da Google e a linguagem de programação Rust. Isto sugere que a empresa caminha para uma arquitetura de sistema mais modular, onde os componentes são atualizados e modificados mais facilmente. O HyperOS 3.1 serve como uma versão de transição, preservando o antigo SDK da MIUI para garantir a estabilidade e introduzindo o novo SDK do HyperOS para garantir a compatibilidade futura.