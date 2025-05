Google atualiza o Android Auto e utilizadores vão ter de reaprender a usá-lo

Grandes mudanças chegam ao Android Auto. A Gemini neste sistema será apenas um passo e há indícios de que a Google está a trabalhar em mudanças na interface, o que pode ser realmente revolucionário. O problema é que obrigará a ter de reaprender a usá-lo.

Já se conhecem algumas destas novidades que estão para chegar ao Android Auto. Fala-se da possibilidade de controlar a temperatura do carro diretamente neste sistema. Outra novidade que pode mudar como se usa o ecrã do carro é a integração dos controlos multimédia diretamente no Android Auto. Ouvir rádio sem ter de mudar para o sistema do fabricante.

Relacionado com isto, a Google está também a experimentar uma nova interface para o media player do Android Auto. Do que foi descoberto, isto pode causar algumas dores de cabeça aos condutores. E tudo porque isso nos obrigará a reaprender a posição dos comandos neste sistema.

A versão mais recente do Android Auto permite agora ativar a nova interface. Para surpresa de muitos, os controlos de reprodução mudaram. Os botões de pausa e reprodução estão agora no lado esquerdo e são maiores e mais largos do que o design atual. O botão em si parece ter mudado, embora esteticamente continue a usar o Material You e a adotar as cores da capa da música.

Os botões para mudar para a música anterior ou seguinte não mudaram no design, mas sim de localização. Agora estão do lado direito. O grande problema deste novo design é que o botão da música anterior está agora no mesmo lugar que o botão de reprodução no design atual.

É bem possível que muitas pessoas se confundam e pressionem o botão da música anterior quando querem pausar a música.. Será necessário um pouco de tentativa e erro para se habituar à nova interface, especialmente se utiliza o Android Auto para ouvir música no carro há anos.

Por outro lado, é inegável que esta mudança pode trazer coisas boas. Pode facilitar o premir do botão de pausar e reproduzir. Como é maior e mais largo, além de estar do lado esquerdo do ecrã, não é necessário estender tanto o braço para lhe tocar. Considerando que as distrações na estrada sempre foram um fator-chave para a Google no desenvolvimento do Android Auto, não é surpreendente ter tomado esta decisão.