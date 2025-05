Donald Trump não quer iPhone fabricado na Índia e pediu a Tim Cook para parar

A Apple tem procurado encontrar formas de fugir às tarifas que Donald Trump colocou no comércio. Tim Cook revelara que a empresa tinha planos para importar o iPhone fabricado na Índia. Mas agora, o presidente Donald Trump não concorda com esta ideia e já mandou um recado a Tim Cook e à Apple.

Donald Trump não quer iPhone feito na Índia

Ao discursar numa cimeira empresarial em Doha, Trump disse que se encontrou recentemente com Tim Cook e disse-lhe para parar de fabricar o iPhone na Índia. Em vez disso, deverá aumentar a produção nos EUA. Isto atrapalha o plano da Apple de transferir parte da sua produção da China para a Índia, uma medida que a empresa esperava que ajudasse a evitar as tarifas e reduzisse a exposição a tensões políticas.

O objetivo da Apple era importar da Índia a maioria dos iPhones vendidos nos EUA até ao final do próximo ano, mas agora este caminho parece menos certo. Donald Trump, que se tem manifestado a favor de trazer os empregos de volta para os EUA, afirmou que a Apple iria agora “aumentar” a produção nos Estados Unidos.

A Apple já anunciou no início deste ano que iria investir 500 mil milhões de dólares nos próximos quatro anos para impulsionar a produção nos EUA. Isto inclui novas instalações, mais empregos e até uma nova academia de fabrico. Ainda assim, fabricar iPhones inteiramente nos EUA não será fácil. A cadeia de abastecimento da Apple está profundamente enraizada na China e está longe de replicar esta escala nos EUA.

Recado enviado à Apple e a Tim Cook para parar

Os custos de mão de obra e de produção são muito mais elevados nos Estados Unidos e o know-how necessário para a montagem do iPhone está concentrada há muito tempo na Ásia. Entretanto, a Índia torna-se um mercado de crescimento essencial para a Apple, com uma enorme procura e subsídios governamentais que tornam a produção local mais atrativa.

Um dia antes dos comentários de Trump, a Índia aprovou um novo projeto da Foxconn de 435 milhões de dólares. Quer começar a fabricar chips da Apple localmente, outro sinal claro de que o avanço da Apple no fabrico indiano não abranda.

Relatórios anteriores sugerem que a Apple já fabrica cerca de 20% dos seus iPhones na Índia. Além disso, foi noticiado que a empresa estava a caminho de importar todos os iPhones com destino aos EUA da Índia até 2026. Agora, com a intervenção de Donald Trump, a Apple pode estar a enfrentar alguma pressão política adicional que pode ter impacto no desenrolar do seu calendário.